Az orrunk előtt vásárolják fel Európát, a németeknek ez nagyon nem tetszik

Tavaly december végére átlépte az 1500 milliárd eurót az Európai Központi Bank által 2015 márciusa óta vásárolt értékpapírok állománya, amiből mintegy 1250 milliárd euró államkötvény volt.Az eszközvásárlási program időbeli meghosszabbításról éppen tavaly év végén döntött az EKB döntéshozó testülete, melynek szükségességét azzal indokolták, hogy bár az euróövezet gazdasági és inflációs kilátásai javultak az elmúlt hónapokban, van még hova fejlődni.

Klikk a képre!

2016 decemberére (22 hónap alatt) a teljes eurózónás államadósság közel 17%-a az Európai Központi Bank kezébe került, vagyis rohamtempóban halad afelé, hogy a 33%-os "betonfalba" ütközzön.

Bár az infláció, illetve a jövőbeli árszínvonal-változásra vonatkozó várakozások is elindultak felfelé 2016 utolsó negyedévében, ez nagyrészt a Trump-féle inflációs hatásnak, illetve az olajárak emelkedésének volt köszönhető. Elég csak ránézni a bal oldali ábrán a maginflációra, és egyből látszik, hogy azértAz Európai Központi Bank, de egyelőre úgy tűnik, hogy. Hogy ez miért probléma?

Megjegyzés: a 2016 decemberi, adósságra vonatkozó kibocsátási- és állományadatok még nem álltak rendelkezésre, ezért ezeket a megelőző 12 hónap alapján becsültük meg.

A problémát érzékelte az Európai Központi Bank, ezért már korábban többször módosítottak a programon

Az eszközvásárlási program technikai keretrendszere 2015. márciusi kezdete óta többször módosult, legutóbb tavaly decemberben. Ekkor a meghosszabbítás mellett két fontos technikai változtatásról is döntés született:



Egyrészt eltörölték a betéti kamatpadlóra vonatkozó megszorítást.

Másrészt a legrövidebb vásárolható állampapír futamidejét 2 évről 1 évre csökkentették.

Erre azért volt szükség, mert a korábban érvényes szabályrendszer alapján a program lezárultáig biztosan nem lett volna elég olyan állampapír a másodpiacon, ami megfelelt volna a jegybanki kritériumoknak. A feltételrendszerben azonban még mindig szerepel egy olyan megkötés, miszerint 33%-nál nagyobb részarányt egy ország piaci adósságán belül sem birtokolhat az EKB, a hivatalos kommunikáció szerint azért, hogy az EKB csökkentse annak kockázatát, hogy az eurózónás államok domináns hitelezőjévé váljon. Az eszközvásárlási program technikai keretrendszere 2015. márciusi kezdete óta többször módosult, legutóbb tavaly decemberben. Ekkor a meghosszabbítás mellett két fontos technikai változtatásról is döntés született:Erre azért volt szükség, mert a korábban érvényes szabályrendszer alapján a program lezárultáig biztosan nem lett volna elég olyan állampapír a másodpiacon, ami megfelelt volna a jegybanki kritériumoknak. A feltételrendszerben azonban még mindig szerepel egy olyan megkötés, miszerint 33%-nál nagyobb részarányt egy ország piaci adósságán belül sem birtokolhat az EKB, a hivatalos kommunikáció szerint azért, hogy az EKB csökkentse annak kockázatát, hogy az eurózónás államok domináns hitelezőjévé váljon.

Hogy a jegybank csillapíthatatlan étvágyát kontextusba tudjuk helyezni, érdemes ránézni a következő ábrára, ami az eszközvásárlási program 2015 márciusi kezdete óta kumuláltan ábrázolja, hogy miként alakult az euróövezeti nettó államkötvény-kibocsátás, illetve az EKB által felvásárolt volumen.

, azaz az övezeti országok összességében a lejáró adósságaikon felül alig jelentek meg új állampapír-kínálattal, amiGyorsan közeledik tehát a politikailag kőbe vésettnek tűnő 33%-os korlát,. Az alábbi ábra azt mutatja, hogy a fontosabb tagországok esetében 2016 júniusában, illetve 2016 decemberében mekkora adósságarányt birtokolt a központi bank.

Finnországban már tavaly december végén 23% feletti volt az EKB részaránya, őt Hollandia és Németország követte 20-20%-os arányával.

A német adósságkezelő a rendkívül jó helyzetben lévő költségvetés miatt negatív nettó kibocsátással számol idénre, ennek köszönhetően pedig az év végére az EKB német államadósságon belüli részesedése elérheti a 30%-ot .

a rendkívül jó helyzetben lévő költségvetés miatt negatív nettó kibocsátással számol idénre, ennek köszönhetően pedig az év végére . Hollandia esetében pozitív nettó kibocsátás várható idénre, ennek nagy része azonban rövid lejáratú, 1 éven belüli papír, amit jelenleg a jegybank nem vásárolhat meg. Ennek ellenére a számítás megkönnyítése érdekében azzal a feltételezéssel éltünk, hogy ezt a kritériumot szükség esetén módosíthatja az EKB, így pozitív (felvásárolható) nettó kibocsátással számoltunk. Ez alapján 12 hónapon belül Hollandia is elérheti a közel 30%-os EKB-részarányt .

esetében pozitív nettó kibocsátás várható idénre, ennek nagy része azonban rövid lejáratú, 1 éven belüli papír, amit jelenleg a jegybank nem vásárolhat meg. Ennek ellenére a számítás megkönnyítése érdekében azzal a feltételezéssel éltünk, hogy ezt a kritériumot szükség esetén módosíthatja az EKB, így pozitív (felvásárolható) nettó kibocsátással számoltunk. Ez alapján . Bár Finnországban szintén pozitív lesz várhatóan az idei nettó állampapír-kibocsátás, a központi bank várhatóan kétszer olyan gyorsan vásárolja majd fel a finn adósságot, ez pedig oda vezethet, hogy már november végén beleütközhet a 33%-os limitbe.

Viszont amint Németország is eléri a 33%-os arányt, borulhat az egész rendszer, esetében ugyanis olyan jelentős adósságtömegről van szó, ami nem teszi lehetővé a kisebb kozmetikázásokat.

Vagy megszüntetik a 33%-os tulajdoni részarányra vonatkozó megkötést , a monetáris finanszírozás ellen hevesen tiltakozók azonban vélhetően hallani sem akarnak erről a megoldáról.

, a monetáris finanszírozás ellen hevesen tiltakozók azonban vélhetően hallani sem akarnak erről a megoldáról. A másik lehetőség, hogy módosítják a tőkejegyzési kulcsokra vonatkozó szabályozást, vagyis az EKB állampapír-vásárlásainak országok közötti megoszlása eltérne attól, ahogy az egyes tagországok hozzájárultak a jegybank alaptőkéjéhez. Ez praktikusan azt jelentené, hogy például miután a német adósságon belüli részesedés eléri a 33%-ot, elkezdenek helyette perifériás kötvényeket vásárolni. Ez már csak a hozamfelárak leszorítása szempontjából is indokolható döntés lenne, azonban szinte biztos, hogy a német politikusok azzal gyanúsítanák meg a jegybankot, hogy különös bánásmódban részesítik a kockázatosabb perifériás országokat, eltorzítva ezzel az eszközárakat, illetve csökkentve a térség reformokra való hajlandóságát.

Összességében a tavaly decemberi döntéssel tehát sikerült némi időt nyernie az Európai Központi Banknak, azonban így sem sikerült megoldani azt a problémát, hogy belátható időn belül olyan korlátokba ütközik a lassan két éve tartó, az euróövezet megmentését célzó eszközvásárlási program, aminek feloldása garantáltan heves politikai ellenállásba ütközik majd. Pedig valamilyen megoldást muszáj lesz találni, ugyanis az inflációs folyamatokat nézve szinte kizárt, hogy 2018 januárjától egyik pillanatról a másikba megszűnhetne a program.

Az eszközvásárlási program szabályrendszere, illetve az egyes országok eltérő adóssághelyzete jelentős különbségeket idézett elő az EKB-részarány tekintetében.Ezeknél az országoknál fokozottan fennáll a veszélye, hogy az Európai Központi Bank még a megváltoztatott szabályrendszer mellett is korlátba ütközik, veszélyeztetve ezzel a program megvalósítását.Ha figyelembe vesszük, hogy - még ha visszafogottabb ütemben is -. Finnország abból a szempontból nem olyan nagy probléma, hogy abszolút értelemben kis adósságállományról van szó,, vagyis hogy finn papírok helyett például olaszt, vagy spanyolt vegyen.Az Európai Központi Bank döntéshozói komoly, a jegybankot eddig is keményen kritizáló, elsősorban konzervatív német politikusok pedig a hajukat fogják tépni.Nem tűnik valószínű forgatókönyvnek, de politikai kompromisszum híján előállhat egy olyan helyzet, hogy az EKB-nak a most tervezettnél gyorsabban, már az idén el kell kezdeni a program leépítését, ez viszont veszélybe sodorhatná azoknak a céloknak az elérést, amiért egyaránt ez az egész létrejött.