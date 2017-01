Az ország, amelyik egyszerre több válság közepében vergődik

Az ezekhez hasonló kijelentésekkel ugyan a választópolgárok szemében továbbra is szimpatikus a török elnök, azonban az ország gazdasága lassan teljesen összeomlik az "unortodox válságkezelés" hatására.

Az elmúlt fél évben, emellett több tucat egyetemet záratott be a hatalom, és sorra betiltotta az ellenzéki sajtóorgánumokat. Sőt, egészen hihetetlen sztorikat is hallani, nemrég a világsajtót is bejárta, hogy a puccs mögött sejtett Fejtullah Gülen fogorvosára is börtön vár az országban. Hasonló ehhez Senol Buran esete. Az ellenzéki Cumhuriyet című lap szerkesztőségi kantinjának vezetőjét a BBC tudósítása szerint karácsonykor vették őrizetbe miután az utcán sétálva egy útlezárásba botlott Erdogan egyik nyilvános szereplése miatt, és azt találta mondani egy rendőrnek, hogy ő ennek az embernek még egy teát sem szolgálna fel. Ez pedig Törökországban kimeríti az elnök megsértésének bűntettét, amiért akár négy év börtön is járhat.A fenti sztorik legfeljebb annak okoztak meglepetést, aki nem követte Törökországot az utóbbi években, vagy nem hallott még Erdoganról. Az elnök ellenségkeresése ugyanis nem most kezdődött, évek óta beszél nemzetközi befektetői lobbiról, "gazdasági terroristákról", akik be akarják dönteni országát. Legutóbb azt mondta, hogy a török gazdaság 2013 óta folyamatos nemzetközi támadás alatt van. Az elnök a líra zuhanását is a piac "terrorizmusaként" értékeli, a közelmúltban pedig az egyik kormánypárti lap nyíltan nekiment például a Deutsche Banknak, amiért az állítólag idő előtt visszaköveteli a török vállalatoknak hitelként kihelyezett összeget.Addig nem is lenne semmi baj, amíg ezek csak a kommunikációban jelennének meg, azonban a szakemberek szerint, ezzel gyakorlatilag megfenyegette a jegybankot, hogy óvakodjon a kamatemeléstől. Ez sem teljesen új az elnöktől, hiszen már 2013-ban a török jegybank előző vezetését megbélyegezte, hogy az elnök "a magas kamatok mellett álló globális lobbi embere".

A kamatemelésre egyébként ma már lehetősége lesz a török jegybanknak, a szakértők szerint ezt kénytelen is lesz megtenni, hogy legalább mérsékelje a líra zuhanását.

Törökország erőteljesen hangulatvezérelt gazdaság, a fogyasztói hangulat ilyen romlása valószínűleg a növekedési kilátásokat is rontja majd, ami már a politikusok fejében is megkongathatja a vészharangot. Így ha folytatódik majd a negatív folyamat, akkor növekszik annak esélye, hogy a török döntéshozók nem tudnak majd ellenállni a piaci nyomásnak, ami a magasabb kamatokat és az átlátható gazdaságpolitikát akarja kikényszeríteni

Lassan azonban a líra gyengülése elér egy olyan szintet, amikor már a politikusok számára is kellemetlen lenne a további zuhanás. Az infláció emelkedését ugyanis a török átlagemberek, így az Erdogant most még támogató választópolgárok is megéreznék. A JP Morgan elemzői a közlemúltban 8,7 százalékra módosították idei év végi inflációs várakozásukat, amit elsősorban a líra gyengülésén keresztül begyűrűző importált inflációval indokolnak. A szakemberek szerint a devizaárfolyam begyűrűzése a korábbi tapasztalatok alapján 10-15%-os lehet Törökország esetében, vagyis. Így a következő hónapokban a pénzromlás üteme meghaladhatja a 10 százalékos kritikus szintet is az egy évvel korábbi időszakhoz képest, ez pedig már válaszreakciót követel. Ez a reakció lehet egy jelentősebb kamatemelés vagy barátságosabb retorika.A JP Morgan szerint, ezért lehet aggasztó a helyzet a török politikusok számára is. Az elmúlt fél évben a sikertelen puccskísérlet óta meglepő módon stabil maradt a fogyasztók bizalma, ráadásul a török háztartások az utóbbi hónapokban jelentős összegben adtak el devizát, hogy inkább lírában tartsák a pénzüket, ami némileg tompította a török fizetőeszköz zuhanását. Július és november között 10 milliárd dollárnyi devizát adtak el a háztartások, ezzel megakadályozták a líra még nagyobb leértékelődését. Ugyanakkor az elemzők arra figyelmeztetnek, hogy ez a pozitív hatás nem tarthat örökké, a legutolsó adatok már azt mutatták, hogy lassult a törökök líravásárlási kedve, amivel párhuzamosan a fogyasztói bizalom is romlott.- emelték ki a JP Morgan elemzői.Ha pedig a török gazdaság növekedési kilátásai érdemben romlanak, akkor az csak tovább ronthatja az amúgy sem rózsás munkaerőpiaci helyzetet, amin keresztül szintén a bőrükön érzik a választópolgárok a kockázatokat. Tavaly októberben 11,8% volt a munkanélküliség az országban, ami azt jelentette, hogy 3,65 millió török volt állás nélkül, félmillióval többen, mint egy évvel korábban.Mindez azért is problémás, mert, az utóbbi években voltak is biztató jelek ezen a téren, hiszen úgy tűnt, hogy az életszínvonal javulása után végre elkezdenek költeni az emberek. A török hatóságok is sokat tettek azért, hogy a tendencia folytatódjon, megkönnyítették például, hogy az emberek hitelkártyához jussanak. Részben ezzel függ össze Erdogan ellenszenve a magas kamatokkal szemben, hiszen az alacsonyabb hitelkamatoktól a fogyasztás felpörgését is várja.

Forrás: AFP/Ozan Kose

Éppen ezért a kétezres évek elején Törökország még a befektetők kedvencének számított a feltörekvő piacokon, onnan sikerült mára fekete báránnyá válnia. Az első években sikeres is volt Erdogan gazdaságpolitikája, hiszen az infláció a 2001-es 68%-ról tíz év alatt 7,4%-ra esett, az MSCI Törökország index pedig 700 százalékos hozamot biztosított a befektetőknek ebben az időszakban.

A jelenlegi helyzet a legnagyobb kihívás az ország számára az önálló török köztársaság 1923-as megalapítása óta

Mára elveszett az alulról szerveződő politikai mozgalmak minden esélye. Az agyelszívással ugyanis nem maradnak alternatívák, mivel mindenki, aki máshogy gondolkodik vagy kényszer hatására vagy önszántából hagyja el az országot

Az eddigiek alapján az a kép rajzolódik ki, hogy Erdogan elnök keménykezű zsarnok, akkor viszont jogos a kérdés, hogyan tudott hatalmon maradni 15 évig. Nos, a piac sem tekintette mindig ellenségnek a politikust, 2002-es hatalomra jutásakor például még élvezte a befektetők bizalmát Erdogan mérsékelten iszlamista pártja.Most azonban a török politikusok makacssága és a részben ebből következő lírazuhanás mellett több tényező súlyosbítja a török gazdaság problémáit. Amár tavaly is, és ez várhatóan folytatódik 2017-ben.A statisztikák szerint 2016-ban a repülővel érkező turisták száma 21%-kal zuhant az előző évhez képest, az Arab News cikke szerint az idei év elejére csak a Közel-Keletről 16%-kal estek vissza a törökországi foglalások. A helyzeten valamelyest enyhíthet, ha Oroszország valóban feloldja az utazási korlátozásokat, de a biztonsági kockázat miatt valószínűleg nem fogják rögtön megrohanni az oroszok Törökországot.Ráadásul a biztonságpolitikai kockázat a török emberek hangulatára is negatív hatással van, a New York Times riportja szerint például mára mindennaposak lettek a katonai és rendőrségi ellenőrzőpontok, az alacsonyan szálló katonai helikopterek vagy az éjszakai razziák Isztambulban, aminek köszönhetően az utcákon is érezhetően romlott az emberek hangulata. Az ellenzékinek számító Cumhuriyet egyik újságírója például arról beszélt, hogy- mondta a Time tudósítása szerint a Daily Sabah című kormánypárti lap munkatársa, aki kiemelte, hogy Erdogan még mindig élvezi az emberek bizalmát, egy friss közvéleménykutatás szerint például az elnök terrorellenes intézkedéseit a megkérdezettek 80%-a támogatja.Egy terméket azonban biztosan nem érintett eddig a fogyasztás visszaesése: a Guardian riportja szerint rég nem látott sorok állnak a török lottózók előtt azok után, hogy 60 millió líráig kúszott fel a főnyeremény. Egyre többen a szerencsejátékban látják a kiutat a gazdasági nehézségekből, ahogy az egyik lottózó fogalmazott: "A remény a szegények kenyere".A lottóláz másik magyarázata az lehet, hogy. A beszámolók szerint ugyanis napról napra egyre többen döntenek úgy, hogy elhagyják az országot, és többnyire a képzett akadémikusok, egyetemi tanárok lépnek erre az útra. Az ő pesszimizmusukat táplálhatja, hogy a tavasszal esedékes népszavazáson még erősebb hatalom kerülhet Erdogan kezébe. Formálisan is megszüntetnék ugyanis a miniszterelnöki posztot, a jelenlegi elnök pedig akár 2029-ig hatalomban maradhatna.A Politico beszámolója szerint főleg az egyetemi szférában egyre erősebb az a tendencia, hogy menekülnek Törökországból. Ebben szerepe van annak is, hogy a tavalyi puccs után mintegy tucatnyi felsőoktatási intézmény akkreditációját vették el és záratták be őket a gyakorlatban arra hivatkozva, hogy a főbűnösnek kikiáltott Fejtullah Gülent eszméit terjesztik. Ebben a környezetben pedig már több százan döntöttek úgy, hogy inkább külföldön próbálnak szerencsét, egy nemzetközi szervezet listáján például már a török akadémikusok és egyetemi tanárok szerepelnek a legnagyobb számban, akik elmenekültek hazájukból. Szintén a Politico cikkében olvasható, hogy a német Philipp Schwartz Initiative, mely például kutatói ösztöndíjakkal foglalkozik, több pályázatot kapott Törökországból, mint például a polgárháború sújtotta Szíriából.A fenti folyamattal egy klasszikus agyelszívás indulhat be, ami csak súlyosbíthatja Törökország problémáit. A leginkább képzett réteg elvándorlásával ugyanis még inkább az autokratikus rezsim irányába mozdulhat el az ország. Ez a folyamat egyébként már a puccs előtt kezdődött, hiszen tavaly több száz egyetemi tanár tiltakozott petícióban a kormány intézkedései ellen, amiért cserébe sokaknak a munkahelyükön kellett felelniük feletteseik előtt. Az érintettek nagyobb része ma már külföldön él. A puccsot követő leszámolás csak súlyosbította ezt a helyzetet. Érdekesség, hogy Törökországnak része volt már hasonló agyelszívásban az elmúlt évtizedekben,- mondta egy név nélkül nyilatkozó akadémikus a Politicónak.A címlapkép forrása: AFP/Adem Altan