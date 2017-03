Az ország, ami földi paradicsommá változott, és megrohanták a turisták

Az ország fővárosát, Ljubljanát egy évtizede még a legrosszabb közlekedésű települések között tartották számon, azóta azonban hatalmas fejlődésen esett át, tavaly pedig elnyerte az Európa Zöld Fővárosa címet, amit többek között a közösségi közlekedés fejlesztésének köszönhet. Ez volt az első alkalom, hogy az Európai Unióhoz később csatlakozott, kevésbé fejlett régió városának ítélték a címet.

Miután a Green Destinations holland turisztikai szervezet tavaly a legzöldebb turisztikai célpontnak kiáltotta ki Szlovéniát, az ország nemrég megkapta a világ legfenntarthatóbb országa címet is a National Geographictól.Az amerikai Yale egyetem Environmental Performance Index (EPI) jelentéséből minden évben kiderül, hogy melyek a világ legzöldebb országai. Tavaly ezen a ranglistán az 5. helyre került Szlovénia, olyan fejlett és hagyományosan zöldnek számító országok mellé, mint Finnország, Izland, Svédország és Hollandia. Hogyan lett a lesajnált szomszédunkból néhány év alatt a világ egyik legzöldebb országa?

A gleccserek által kialakított Bledi-tó Szlovénia egyik legnépszerűbb üdülőhelye

Az idei a fenntartható turisztikai célpontok éve

A turizmus tömegessé válása gazdaságilag számos piaci szereplőnek kedvez, miközben globális problémák megjelenéséhez, illetve súlyosbodásához vezet, mint például a bolygó erőforrásainak túlhasználása, környezetszennyezés vagy a kulturális örökségek elvesztése.

Mi a fenntartható turizmus?

Olyan típusú turizmusról van szó, amely számba veszi a jelenlegi és jövőbeli gazdasági, társadalmi és környezeti hatásokat, miközben a turisták igényeit, az iparág, a környezet és a helyi közösségek érdekeit is figyelembe veszi:

Azoknak a természetes erőforrásoknak az optimális felhasználása, amelyek a turizmus fejlődésének szükséges elemei, az alapvető ökológiai folyamatok fenntartása, a természeti kincsek és a biodiverzitás megőrzése mellett.

A helyi közösségek szocio-kulturális értékeinek tiszteletben tartása, természetes és épített kulturális örökségük és hagyományaik megőrzése, és az ezek iránt tanúsított tolerancia.

Az élhető, hosszú távú gazdasági működés biztosítása, a turizmushoz kapcsolódó gazdasági és társadalmi előnyök egyenlő megosztása minden érintett szereplő között, aminek része a stabil foglalkoztatás és bevételszerzési lehetőségek biztosítása. Olyan típusú turizmusról van szó, amely számba veszi a jelenlegi és jövőbeli gazdasági, társadalmi és környezeti hatásokat, miközben a turisták igényeit, az iparág, a környezet és a helyi közösségek érdekeit is figyelembe veszi:

Mitől lett ennyire zöld ország Szlovénia?

A szinte példátlan fejlődés részben a tudatos településfejlesztés eredménye, illetve annak, hogy az ország egy évtized leforgása alatt az Európai Unió éllovasa lett újrahasznosításban.

Autómentes belváros: Az autókat teljesen kitiltották a belvárosból, még az ott lakók sem hajthatnak be, gyalogosokon és bicikliseken kívül csak a biogáz üzemű buszok és az elektromos taxik közlekednek. Tavaly áprilisban elindították a 12 napelem-panellel ellátott, zéró széndioxid kibocsátású kisvonatot, amely a népszerű turisztikai látványosságok között szállítja az utasokat.

Az autókat teljesen kitiltották a belvárosból, még az ott lakók sem hajthatnak be, gyalogosokon és bicikliseken kívül csak a biogáz üzemű buszok és az elektromos taxik közlekednek. Tavaly áprilisban elindították a 12 napelem-panellel ellátott, zéró széndioxid kibocsátású kisvonatot, amely a népszerű turisztikai látványosságok között szállítja az utasokat. Hulladékgazdálkodás: A város hulladékgazdálkodását főleg az újrahasznosításra alapozza: a szemetet 61 százalékban hasznosítják újra. (Összehasonlításképpen az uniós átlag 42 százalék). Hogy a fenti eredményeket el tudták érni, abban nagy szerepe van a házhoz menő, föld alatt futó hulladékgyűjtő-pontoknak.

A város hulladékgazdálkodását főleg az újrahasznosításra alapozza: a szemetet 61 százalékban hasznosítják újra. (Összehasonlításképpen az uniós átlag 42 százalék). Hogy a fenti eredményeket el tudták érni, abban nagy szerepe van a házhoz menő, föld alatt futó hulladékgyűjtő-pontoknak. Erdősített belváros: Szlovénia területének 60 százaléka erdő, de a fővárosnak sem kell szégyenkeznie a zöld területek mennyisége miatt: Ljubljanában egy lakosra 542 négyzetméter zöldterület jut. A szlovén fővárosban a parkok beépítése és a fák kivágása helyett inkább növelik a zöld területek arányát.

A turizmus az egyik leggyorsabban növekvő iparág, amely jelentős bevételforrásnak számít több ország esetében. 1960-ban 25,3 millió volt a nemzetközi turistaérkezések száma világszerte, ami 1990-re már a többszörösére, 425 millióra nőtt. 2015-ben ez a szám elérte a 1,184 milliárdot, 2020-ig pedig az 1,6 milliárdot is átlépheti. A nagy növekedést az is mutatja, hogy becslések szerint napjainkban a globális GDP 5 százalékát jelenti a turizmus, a globális foglalkoztatásból pedig 6-7 százalékot tesz ki az ENSZ adatai szerint Épp ezért egyre több turisztikai szakember és szervezet hangsúlyozza az ágazat fenntarthatóságának fontosságát. Az ENSZ a 2017-es évet a fenntartható turizmus fejlesztésének nemzetközi évévé nyilvánította: az év során számos esemény foglalkozik világszerte a témával. Ennek is köszönhető, hogy a turisztikai szakmában és a sajtóban is egyre hangsúlyosabbá vált, hogy mely turisztikai célpontok, felelnek meg a leginkább a fenntarthatóság elveinek, és Szlovénia egyértelműen fontos szereplő ezen a listán.Szlovénia több városa felkerült a Green Destinations által összeállított legzöldebb turisztikai célpontok top 100-as listájára, Európa 2016-os zöld fővárosaként mégis Ljubljanáról esik a legtöbb szó.Az Európa Zöld Fővárosa címet az a környezettudatos város kapja, amelynek a fenntartható jövőért tett tevékenységét a legjobbnak ítéli független szakértőkből álló zsűri. Az értékelés során figyelembe veszik a helyi közlekedést, a zöld területek fenntartható használatát, a levegő minőségét, a zajszennyezés mértékét, értékelik a város hulladékkezelését, vízgazdálkodását, energiapolitikáját és energiahatékonysági mutatóit.Ljubljanában több olyan kezdeményezés történt az elmúlt években, amelyek világszerte mintaként szolgálnak, ha fenntarthatóságról van szó:

A híres Hármas-híd Ljubljana óvárosát köti össze a modern városrésszel

A zöld forradalom rengeteg turistát hozott

A vendégéjszakák száma 2015-ben először lépte át a 10 milliót, így ez az év fontos mérföldkőnek tekinthető. A turizmus most az ország szolgáltatásexportjának 40 százalékát adja (a teljes exportra vetítve ez 8 százalék), a teljes GDP-hez 13 százalékkal járul hozzá.

A Melania Trump-effektus

Elképzelhető, hogy kis részben a szlovén származású amerikai first ladynek, Melania Trumpnak is köszönhető az idegenforgalom élénkülése: az egy éjszakát az országban töltő amerikai turisták száma 2016-ban 10 százalékkal nőtt az előző évhez képest a szlovén Statisztikai Hivatal adatai szerint. Melania szülővárosa, az 5000 lakosú Sevnica honlapján is Elképzelhető, hogy kis részben a szlovén származású amerikai first ladynek, Melania Trumpnak is köszönhető az idegenforgalom élénkülése: az egy éjszakát az országban töltő amerikai turisták száma 2016-ban 10 százalékkal nőtt az előző évhez képest a szlovén Statisztikai Hivatal adatai szerint. Melania szülővárosa, az 5000 lakosú Sevnica honlapján is büszkén hirdette , hogy az újdonsült first lady születési helye. Helyi lapok szerint egyes szlovén utazási irodák "Melania Trump nyomában" ajánlattal kínáltak különleges túrákat az érdeklődőknek.

A magyarok még nem fedezték fel

Olasz turisták látogatják a legnagyobb számban (16%), utánuk az osztrákok, németek, horvátok és a hollandok következnek. A magyar turisták a szlovéniai beutazásban csak a 10-11. helyen állnak, bár a forgalom növekvő tendenciát mutat.

Szlovénia több éves recesszió - és egy komoly bankválság - után 2013-ban mutatott először fellendülést, ami főleg a fogyasztás növekedésének volt köszönhető, ami továbbra is a gazdasági növekedés egyik legfontosabb tényezője. A szlovén gazdaságban azonban nagyon fontos szerepet játszik a turizmus is, amit a Szlovén Idegenforgalmi Hivatal adatai is alátámasztanak. 1991 és 2010 között az európai szinthez képest a turizmus növekedése és fejlődése átlagon felüli volt, ebben az időszakban ugyanis több mint 100 százalékkal nőtt a turisták száma.A szlovén Statisztikai Hivatal jelentése szerint tavaly összesen 4 millió külföldi látogatott el a 2 millió lakosú országba, vagyis 10 százalékkal több, mint 2015-ben.Hazánk a feljövő küldőpiacok között van: 2016. január és augusztus között 14 százalékkal bővült a Magyarországról érkező vendégforgalom, de egyelőre Szlovénia még messze nincs a legnépszerűbb úticélok között. Pedig többszezonú desztinációról van szó: a változatos hegyvidék extrém sportolóknak, a téli sportok kedvelőinek és túrázóknak lehet vonzó, de a 46,6 kilóméter hosszú szlovén tengerpart kiváló nyaralóhely.A magyarok preferencia listáján a szomszédos országok közül Ausztria, Románia és Szlovákia álltak az első helyen 2016-ban a Magyar Turisztikai Ügynökség szerint. Tavaly egyébként az úgynevzett Magyar-Szlovén Turisztikai Munkacsoport Szlovénia és Magyarország közötti turisztikai forgalom élénkítéséről tárgyalt Mariborban, aminek eredményeképpen Szlovénia hamarosan turisztikai képviseletet nyit Budapesten.