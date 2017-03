Az összeomlás szélén a nagy menekültügyi megállapodás

az unióhoz való csatlakozásról is népszavazást kellene tartani.

A Bloomberg hírügynökségnek adott interjújában a török miniszter kijelentette , hogy azzal, hogy Törökország 3 millió menekültet tart vissza Európából, megmentette az uniót a szélsőséges politikai erők előretörésétől, amelyek veszélyeztetnék a térség demokratikus berendezkedését.Azt is felrótta, hogy a másik fél nem tartja be a tavaly kötött menekültügyi megállapodást, ezért nem várható el, hogy Törökország teljesítse a feltételeket.Celik szerint az EU-nak egységesebben és határozottabban kellene fellépnie az EU-n belüli rasszista hangokkal szemben.Úgy vélekedett, hogy a török emberek továbbra is támogatják az EU-hoz való csatlakozást, azonban már egyre kevésbé hisznek abban, hogy ez megvalósul. Azt is előrevetítette, hogyAz Európába irányuló menekültáradat visszafogásának érdekében tavaly március 18-án kötött EU-török megállapodásban Brüsszel az uniós csatlakozási folyamat felgyorsítását, schengeni vízummentességet, valamint több milliárd eurós támogatást helyezett kilátásba Ankarának, ennek egyik előfeltételéül azonban a vitatott török terrorellenes törvény enyhítését szabta. A török vezetés erre nem hajlandó, és többen azt vetik a szemére, hogy különösen a július 15-ei puccskísérlet óta a jogszabályokat a politikai ellenzék és egyes újságírók elhallgattatására használja fel.