Az összkép maradt, de van új szereplő a népszerű politikai pártok között

A Medián a HVG számára készített idei első felméréséből kiderül, hogy atámogatottsága jelenleg is a két hónappal korábbi szinten, 34 százalékon áll, és a kormánypárt ezzel továbbra is magáénak tudhatja a választani tudó "biztos" szavazók abszolút többségét. Aznépszerűsége a novemberben mért kimondottan alacsony szintről 2 százalékpontot növekedett, így a párt most a teljes népesség 9 százalékának támogatására számíthat. A második erő azonban továbbra is a, amely 14 százalékával nagyjából másfélszer annyi szimpatizánst tudhat maga mögött, mint a szocialisták. Ráadásul a válaszadók mindössze 41 százaléka tartotta kizártnak, hogy a Jobbikra szavazzon, a párt elutasítottsága öt évvel ezelőtt volt utoljára ilyen alacsony szinten. Eközben anépszerűsége visszaállt a szeptemberben mért 4 százalékra, miután a novemberben mért két százalékpontos erősödést most ugyanekkora visszaesés követte.a teljes népességen belül 10, a biztos szavazóknál 14 százalék szavazna, azpedig 8, illetve 10 százalék. Aa teljes népesség 4, a választani tudó biztos szavazók 7 százaléka támogatja, az3-3 százalékon, az2, illetve 3 százalékon áll.Új szereplő a Medián politikai felmérésében az olimpiarendezésről népszavazást kezdeményező, amely pár héttel a színre lépése után a teljes népesség 1 százalékát, a választani tudó biztos szavazók 2 százalékát tudhatja maga mögött.A Medián felmérése szerint egyébként aés ais a teljes népesség 1 százaléka szavazna.A Tárki és a Závecz Research (ZRI) már korábban közzétették januári felmérésük eredményét.A három intézet eredményeinek átlaga alapján a Fidesz továbbra is messze a legnépszerűbb a teljes népesség körében. A 32 százalékos eredmény azt jelzi, hogy stabilan a választási év utáni csúcsán áll a párt támogatottsága. A többi pártnál sem látunk nagy mozgásokat. A Jobbik 2015 eleje óta érezhetően vesztett a népszerűségéből, de előnye még kitart a két és fél éve stagnáló MSZP-vel szemben. A DK 4 százalék körüli eredményével (a teljes népességen belül) kérdéses, hogy most bejutna-e a parlamentbe, és az LMP is szokás szerint izgulhatna (3%), míg az Együtt népszerűsége gyakorlatilag mérhetetlen.