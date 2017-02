Azt hitted, idén megússzuk a menetrend szerinti görög válságot? Van egy rossz hírünk

Megint bajban a görögök?

A németek nem ilyen megértők

Ennél sokkal keményebben fogalmazott Wolfgang Schäuble német pénzügyminiszter, aki az ARD televíziós csatornának adott interjúban azt mondta, hogy adósság-elengedésről csak egy esetben lehetne szó: ha Görögország elhagyná az eurózónát.

Nem lehet szó adósságleírásról egy tagállam esetében, ezt a Lisszaboni Szerződés kizárja

Vagyis most úgy áll a helyzet, hogy miközben Németország szeretné, ha a Valutaalap is adna pénzt a következő görög mentőcsomagba, az IMF erre egyelőre nem igazán hajlik, szerinte ugyanis könnyíteni kellene Görögország terhein, hogy fenntarthatóbb legyen az adósság.

Akkor most megint ketyeg az adósságbomba?

A piac már megijedt

Már-már azt hihettük, hogy Görögország lassan kilábal a válságból, hiszen az utóbbi hónapokban nem lehetett aggasztó híreket hallani az országból. Ugyanakkor nehéz kilábalásról beszélni akkor, amikor, a szakértők többsége szerint ez az adósságteher önmagában fenntarthatatlan, és amíg nem kezdenek vele valamit, addig időről időre mindig elő fog jönni a görög probléma.Most a Nemzetközi Valutaalap (IMF) a héten megjelent értékelése hozta felszínre ismét a problémát, a szervezet szerint, ha nem avatkoznak be, akkor. Ezzel a Valutaalap szakértői úgy látják, hogy tovább romlott a helyzet, hiszen legutóbb még 250 százalék körüli adósságrátára számítottak.Az IMF szerint egyébként pozitív jelek is vannak a görög gazdaságban, hiszen az utóbbi évek meredek zuhanása után az idén 2,7%-kal bővülhet az ország GDP-je. Ez persze csak első ránézésre jó hír, valószínűleg inkább a mostanra nagyon alacsonyra esett bázisnak köszönhető. Magyarul a görög gazdaság az elmúlt években annyira "beleállt a földbe", hogy onnan már minden kis javulás jelentősnek tűnik. A Valutaalap megítélése szerint a görög költségvetési deficit idén a GDP 2,3%-ára rúghat, ezzel párhuzamosan pedig az adósságráta 180% fölé emelkedhet.A Valutaalap közleményéből az is kiderült, hogy a görög értékelés kapcsán megosztott volt a szervezet vezető testülete. A szakemberek egy része ugyanis úgy vélte, hogy Görögországnak nincs szüksége további költségvetési kiigazításra. Ez már önmagában egy erős üzenet a befektetők felé, hiszen nem túl gyakori az, hogy az IMF vezetői ennyire megosztottak legyenek egy ország értékelése kapcsán.A fentiek mellett nem véletlen, hogy. Attól pedig csak még inkább vérszemet kaphatnak, hogy az IMF sem egységes a kérdésben. A hitelezők közti ellentét egyébként már abban megmutatkozott, hogy a Valutaalap nem vett részt a 2015-ös 86 milliárd eurós görög mentőcsomagban, melynek futamideje az eredeti tervek szerint három év. A kérdés most azért került ismét terítékre, mert lassan el kellene gondolkodni egy újabb mentőcsomagon, mely 2018 közepétől biztosítaná Görögország finanszírozását, az európai politikusok pedig azt szeretnék, ha abból már az IMF is kivenné a részét, a mostani megosztottságot látva azonban erre kicsi az esély.Természetesen az IMF jelentésének publikálása után az európai hitelezők is megszólaltak, még idejében igyekeztek lecsillapítani a görögök várakozásait. Jeroen Dijsselbloem, az Eurogroup vezetője még megértően nyilatkozott egy holland tévének, elmondása szerint. Ugyanakkor kizárta annak lehetőségét, hogy egész egyszerűen elengedjék a 330 milliárd eurós görög adósság egy részét.- szögezte le a politikus.Schäuble szerint a görög kormányon a sor, hogy további reformintézkedéseket hozzon, melyekkel hosszútávon az eurózóna tagja maradhat az ország. A német politikus emellett világossá tette, hogy Berlin szerint szükség van az iMF részvételére az esetleges újabb mentőcsomagban, hogy fennmaradjon annak politikai támogatottsága.Egyelőre azt sem látni világosan, mennyire sürgető a megegyezés a görögökkel. Az első hírek még arról szóltak az év elején, hogy az athéni kormány a február 20-án esedékes Eurogroup-ülésig szeretne tető alá hozni valamiféle megegyezést az adósságkönnyítésről. Erre már kevesebb mint két hetük maradt a feleknek, és elnézve, mennyire távol vannak egymástól az álláspontok, szinte kizárt, hogy sikerüljön megegyezni.Klaus Regling, az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) vezetője ugyanakkor a napokban úgy nyilatkozott, hogy szerinte egyáltalán nem sürget az idő. A német szakember szintén az IMF szerinte túlságosan pesszimista értékelését ostorozta. Regling kiemelte, hogy hitelezőként az ESM 174 milliárd eurót bocsátott a görögök rendelkezésére, ezt pedig nem tették volna meg akkor, ha nem bíznának abban, hogy az ország ezt vissza is tudja fizetni.A Financial Times cikke szerint a görög kormánynak jelenleg elegendő forrás áll rendelkezésre, hogy júliusig kihúzza további hitel folyósítása nélkül. Ugyanakkor a február 20-i dátum valóban fontos, mivel akkor lesz az utolsó Eurogroup-ülés a márciusi holland parlamenti választások előtt. Európa politikusai pedig mindenképpen igyekeznek elkerülni azt, hogy a tavasszal esedékes holland és francia választások mellett a görög kérdés is növelje a nyomást a kontinensen, ezért valóban lehet olyan törekvés, hogy a görögökkel gyorsan meg kellene egyezni. Ehhez azonban mindenkinek engednie kellene az álláspontjából. A németek erős ellenállását látva az biztosra vehető, hogy direkt adósság-elengedés nem lesz, csak a már elfogadott mentőcsomag paraméterein lehet változtatni. A szakértők szerint Berlin abban például engedhet majd, hogy kevesebb ideig kelljen Görögországnak fenntartania a 3,5 százalékos elsődleges költségvetési többletet a GDP arányában. Kérdés, hogy így mitől lenne fenntarthatóbb az adósságtömeg.Az EU és az IMF közti ellentét, illetve az adósság fenntarthatóságával kapcsolatos félelem már a héten megmutatkozott a görög eszközök piacán, az állampapírok hozama például intenzíven emelkedett. A kétéves papírok másodpiaci hozama például 10% fölé emelkedett csütörtökön, ami nyolc hónapja a legmagasabb szintet jelentette, és egy nap alatt 100 bázispontos ugrásnak felelt meg. Ezzel a Financial Times szerint a befektetők egyértelműen elkezdték beárazni azt a negatív forgatókönyvet, hogy nem lesz gyors megegyezés a hitelezők között.