Banai: nem kell aggódni a brutális júniusi deficit miatt

Amint azt a tegnap közzétett adatok kapcsán érzékeltettük: Az itthoni támogatási előlegek kiutalása, illetve a számlaalapú kifizetés után a kormány júliustól tervezi kiküldeni (nagy tételben) a számlákat Brüsszelbe, hogy azokat fizesse ki az EU, azaz a megelőlegezett itthoni kifizetés után idővel majd jelentős pénzek jönnek kintről, amelyek segítik majd az államháztartást.Erre utalt mai nyilatkozatában Banai Péter Benő is, hiszen az MTI tudósítása szerint azt hangsúlyozta:, mivel a kormány a később érkező uniós támogatásokat a költségvetés terhére megelőlegezte a kedvezményezettek érdekében. Az államtitkár ismertette, hogy a kormány több mint ezermilliárd forint uniós támogatást fizetett ki idő előtt, hogy a vállalkozások, önkormányzatok és más pályázók munkahelyteremtő, gazdaságélénkítő beruházásai minél hamarabb elindulhassanak.Lényeges az is, hogy Banai jelzése szerint a csaknem 700 milliárdos júniusi hiánytennek ellenére az államháztartás finanszírozási helyzete továbbra is stabil.Az állampapírok tartósan alacsony hozamok mellett is keresettek, az államadósság tovább csökkenhet és a költségvetési hiánycél sincs veszélyben, a gazdaság éves növekedése pedig meghaladhatja a 4 százalékot - hangsúlyozta Banai Péter Benő.