Bármikor kitörhet a polgárháború Venezuelában

Kinyilatkoztatjuk, hogy a hatalmon lévő rezsim az alkotmányos kereteken kívül működik, és ennek következtében hatalomgyakorlása és döntései is alkotmányellenesek, senki se ismerheti el vagy hajthatja végre őket.

Semmi szín alatt nem várhatunk július 30-ig... ezért át kell lépnünk a népi harc újabb szakaszába, amelyhez csatlakozniuk kell a legkülönbözőbb társadalmi csoportok képviselőinek.

A legfelsőbb bíróság egy szocialista párti képviselő kérésére engedélyezte, hogy eljárás induljon Luisa Ortega Díaz főügyész ellen. A kérelmező kifogásolta, hogy, és nem tartotta tiszteletben a legfelsőbb bíróság döntéseit.A főügyész ellen így büntetőjogi eljárás indulhat, de. A főügyész a Nacional című napilap internetes felületén kedden megjelent interjúban arra figyelmeztetett, hogy fennáll az ország szétesésének a veszélye.Ortegát árulónak tartják Maduro szocialistái, miután márciusban határozottan szembeszállt a legfelsőbb bíróság szándékával, amely át akarta venni az ellenzéki többségű parlament hatásköreit. A főügyész ráadásul keményen bírálta Madurót amiatt, hogy alkotmányozó nemzetgyűlés összehívásával próbálja rendezni a belpolitikai válságot. Többször kifogást is emelt ez ellen a legfelsőbb bíróságnál, más beadványaiban pedig követelte egyes legfelsőbb bírósági tagok kinevezésének visszavonását, de mindennek nem volt foganatja., holott Maduro elődjének és mentorának, Hugo Cháveznek volt a hű szövetségese. Ezt nem is tagadja, de azt mondja, hogy ő Chávez hagyatékát oltalmazza az utódjától. A legfelsőbb bíróság keddi bejelentése után az ellenzék támogatásáról biztosította a főügyészt, és kiáltványban tudatta, hogy új,- áll az ellenzéki pártokat tömörítő Demokratikus Egységtömb kiáltványában, amely szerint alkotmányellenes a július 30-ára kiírt választás az alkotmányozó nemzetgyűlésbe is.- áll a dokumentumban.Április eleje óta országszerte folyamatosak az új választásokat követelő tüntetések Venezuelában. Ortega kedden azt mondta, hogy már 74 halottjuk van a tiltakozásoknak, a sérültek száma pedig 1,4 ezerre nőtt. Jogvédő szervezetek szerint 3200 embert vettek őrizetbe a hatóságok.. Habár a legfelsőbb bíróság két nappal később - komoly belföldi és külföldi bírálatokat követően - visszavonta határozatát, az ellenzéki képviselők és tüntetők ragaszkodnak a bírák menesztéséhez, és az államfőt okolják az országban kialakult súlyos válságért.