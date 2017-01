Be sem iktatták, máris kínos ügybe keveredett Trump egyik minisztere

Nem vagyok kereskedelemellenes. Kereskedelempártinak tartom magam, de ésszerű keretek között, ami nem árt az amerikai dolgozóknak.

A hírügynökség által kikért dokumentumokból kiderül, hogy Ross üzleti tevékenysége során 2004 óta mintegy 2700 hazai munkahely külföldre helyezéséhez járult hozzá.

Az egykor Ross érdekeltségébe tartozó International Automotive Components autóipari vállalat a gyártókapacitás egy részének Mexikóba helyezésének keretében (2007-től kezdve) összesen 853 amerikai munkást bocsátott el.

Egy nemzetközi textilipari cége - melyen idő közben szintén túladott - legalább 1268 munkahelyet telepített a határon túlra.

Az általa alapított, jelzáloghitelezéssel foglalkozó cég, a Homeward Residential 596 pozíciót csoportosított át Indiába, mielőtt 2012-ben eladta volna.

Péntektől hivatalosan is Donald Trump lesz az Amerikai Egyesült Államok elnöke, ezzel párhuzamosan pedig az új miniszterek is beiktatásra kerülnek, köztük Wilbur Ross, aki a kereskedelmi miniszteri tisztséget tölti majd be. A milliárdos befektetőről tudni lehet, hogy egyetért Trump külkereskedelmi álláspontjával, miszerint törekedni kell az amerikai munkahelyek védelmére, és az igazságtalan kereskedelmi gyakorlat megszűntetésére.- nyilatkozta magáról tegnapi szenátusi meghallgatásán.Trump és Ross tehát úgy tűnik, hogy mindent el akar követni annak érdekében, hogy megőrízzék, illetve visszahozzák az amerikai munkahelyeket, ezért pedig akár importvámok kivetésére is hajlandók. Ennek tudatában érdekes az a történet, amire a Reuters egy adatigénylés révén derített fényt.Mindez persze beleillik az elmúlt másfél évtized világpiaci trendjébe, csupán azért kínos, mert Trump pontosan azt ígérte, hogy az ilyen cégeket akarja megbüntetni a jövőben. Pártfogói azzal védekeznek, hogy közben rengeteg amerikai munkahelyet teremtett és óvott meg, így ez az egész csak egy politikai lejáratási kísérlet.