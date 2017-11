Bekéretik a brüsszeli magyar EU-s nagykövetet a nemzeti konzultáció miatt

Ez botrány! Ez az Orbán-kormány szégyene!

Az Orbán-kormány éles bírálójának számító egykori belga miniszterelnök arról számolt be, hogyaz EP házbizottságaként működő úgynevezett Elnökök Konferenciájának szerdai értekezletén.Ujhelyi István szocialista EP-képviselő az MTI-hez is eljuttatott közleményében arról tájékoztatott: az ülésen napirendre került Magyarország, illetve a nemzeti konzultáció kérdése is, és utóbbi kapcsán "még a néppárti frakció sem vette védelmébe Orbánékat".Mint írta, úgy tudja, hogy az ugyancsak, hogy magyarázatot követeljen az ügyben.- hangsúlyozta Ujhelyi.