Bemutatta a brit kormány, hogy mit akar az áru- és szolgáltatáskereskedelemben a Brexit után

A tagságának megszűnéséről szóló tárgyalásokért felelős brit minisztérium tájékoztatása szerintA Brexit-minisztérium sürgeti továbbá, hogy a fogyasztóvédelmi szabályok is maradjanak érvényben.Javaslatával a brit kormány szeretné elérni, hogy európai uniós tárgyalópartnerei terjesszék ki a forgalomban lévő áruk elérhetőségére vonatkozó elképzeléseiket a szolgáltatásokra is, szerinte ugyanis ez az egyetlen módja a fogyasztók és a kereskedelem megvédésére.A Brexit-minisztérium által ismertetett javaslat szerintAzokra a termékekre, amelyeknek árusítását jóváhagyták az Európai Unióban, továbbra is mindkét piacon érvényes lenne a kiadott engedély. Ami pedig a fogyasztóvédelmet illeti: a brit elképzelés szerint a szigetország fogyasztóvédelmi hatósága továbbra is hozzáférhetne a nem biztonságos árukról - például gyógyszerekről és élelmiszerekről - szóló információkhoz és a "mechanizmusokhoz az ezek elleni fellépésben".A brit üzleti szféra üdvözölte a hétfőn közzétett újabb javaslatot, amelyet a brit kormány az Európai Bizottsággal kezdődő újabb egyeztetései közeledtével ismertetett. A brit iparszövetség (CBI) hangsúlyozta, hogyA brit kormány már a múlt héten közölte, átmeneti időszakot tart szükségesnek a kilépési feltételek fokozatos érvénybe lépésére, s ezt egy ideiglenes vámunió vagy a vámhatárok "áramvonalasítása" révén képzeli el.Ezek közül az Európai Unió Bíróságának joghatóságával kapcsolatos állásfoglalást övezi a legnagyobb várakozás.Az Európai Unió üdvözölte a brit részről eddig közzétett javaslatokat, de továbbra is az az álláspontja, hogy előbb olyan kérdésekben kell megállapodni, mint az állampolgárok jogai, a fennálló brit anyagi kötelezettségek rendezése, valamint az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írország és az európai uniós Írország közötti határ ellenőrzése, s csak utána lehet többek közt a vámunióról és a kereskedelmi együttműködésről tárgyalni.