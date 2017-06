Biztos többsége lesz a francia elnöknek a nemzetgyűlésben

Macron pártja és a szintén centrista Francois Bayrou Demokrata Mozgalom (MoDem) nevű tömörülése 355 mandátumot szerez az 577 fős Nemzetgyűlésben.

A Köztársaságiak vezette jobbközép 125 képviselői helyre számíthat.

A Szocialista Párt várhatóan 34 képviselőt juttat a törvényhozásba.

Az adatok szerint a Lázadó Franciaország nevű radikális baloldali pártnak 19 képviselője lesz,

míg a Marine Le Pen vezette Nemzeti Front 8 helyet szerez a törvényhozásban.

La République en marche / MoDem: 361

The Republicans (és szövetségesei): 126

Szocialista Párt (és szövetségesei): 46

Szélsőbal: 16

Kommunista párt : 10

Nemzeti Front : 8

Egyéb: 10

A Le Monde a France Télévisions és a Radio France számára készült Ipsos-Sopra Steria közvélemény-kutató felmérését idézve azt írja:A Nemzeti Front így nem alakíthat frakciót, ezt már az első forduló eredményei alapján is sejteni lehetett.Frissítés: egy részeredményeken alapuló kivetítést számolt az Ipsos kevéssel 10 óra előtt, eszerint:A győztes tömörülés nem lehet teljesen elégedett, hiszen előzetesen jóval 400 mandátum feletti eredményt jósoltak. A meglepetésből mindegyik párt profitált, a leginkább a jobbközép erő: a Köztársaságiaknak még az utolsó felmérés is 100-nál kevesebb képviselői helyet jelzett előre. Jobb eredményt értek el a választást így is katasztrófaként megélő szocialisták, és a szélsőbal is.A részvételi arány történelmi összevetésben rendkívül alacsony volt. A becsült részvétel 44%.