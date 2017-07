Bő két óra alatt egy szíriai tűzszünetről meg tudott állapodni Putyin és Trump

A várva várt Trump-Putyin találkozó legfontosabb eredménye az, hogy vasárnaptól tűzszünet lép életbe Szíria egyes részein, ezt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelentette be.A Szíria délnyugati részén - Deraa és el-Kuneitra tartományban - kijelölt tűzszüneti övezetben a biztonságot az orosz katonai rendőrség fogja biztosítani, az Egyesült Államokkal és Jordániával egyeztetve lépéseit - mondta Szergej Lavrov, aki szerint az amerikai fél kötelezettséget vállalt arra, hogy ellenőrzi a tűzszünet ellenzéki oldalról történő betartását.A várakozásoknak megfelelően a két vezető között szóba került Észak-Korea ügye is, illetve Rex Tillerson amerikai külügyminiszter elmondása szerint "a jelenlegi és jövőbeli amerikai-orosz kapcsolatokról" tárgyaltak. Az ázsiai országgal kapcsolatban az amerikai politikus úgy fogalmazott, hogy türelemre van most szükség. Tillerson szerint azt akarják elérni, hogy Észak-Korea asztalhoz üljön a nagyhatalmakkal, de az elfogadhatatlan, ha a jelenlegi szinten akarják tartani nukleáris fegyverkezésüket. Az amerikai külügyminiszter elismerte, hogy az orosz fél némileg másként látja az észak-koreai helyzetet, mint az amerikai kormány.A megbeszélés hátteréről Tillerson annyit mondott, hogy a tárgyalás közben egyik fél sem akart felállni az asztaltól, egyszer azonban az amerikai first ladynek kellett bemennie, hogy megpróbálja kibékíteni őket.Lavrov még annyit tett hozzá, hogy a két elnök szerint mindkét ország számára előnyös megállapodásokra van szükség a jövőben. A találkozó után elhangzott, hogy egyelőre nincs szó újabb kétoldalú tárgyalásról az elnökök között, abban maradtak, hogy munkacsoportok folytatják a megkezdett megbeszéléseket. Természetesen amerikai kezdeményezésre szóba került Ukrajna ügye, Lavrov szerint várják az amerikai kormány különmegbízottját, hogy tárgyaljanak a kérdésről.