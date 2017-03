Bréking! Lövöldözés a brit parlamentnél (2.)

A hírek szerint az autót vezető támadó a hídon több embert is elütött, majd a parlamentet körülvevő kerítésnek hajtott. Ezt követően lőhették le a támadót az épületen belül.

There's been a shooting / stabbing at Parliament. Stay safe everyone. pic.twitter.com/Fb2LNXfLh5 — Luke Steele (@Lukesteele4) 2017. március 22.

A rendőrség Twitter-posztban jelentette be, hogy egyelőre terrortámadásként kezelik a londoni eseményeket, amíg a tények mást nem mutatnak. A merénylő indítéka nem ismert.

Brit médiajelentések szerint a Westminster-palotát lezárták a lövöldözés miatt. Egy szemtanú szerint egy késsel vagy fegyverrel rendelkező ember jutott be a kerítésen belüli részre és támadott rá egy rendőrre. A környéken több lövést is hallani lehetett.A Reuters fotósának jelentése szerint több ember megsérült az épület mellett, eszméletlenül feküdtek a földön, a Westminster hídnál, amikor egy autó az emberek közé hajtott.Theresa May sajtósa szerint a brit miniszterelnök biztonságban van, II. Erzsébet királynő pedig az eset alatt a Buckingham Palotában tartózkodott.A brit parlament körüli támadások napra pontosan egy évvel a brüsszeli terroristatámadások után történtek.

Fegyveres rendőrök a brit parlament épülete körül március 22-én. Kép és címlapkép forrása: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Man with knife was "inside Palace of Westminster" grounds, according to an eyewitness pic.twitter.com/ZXoKR5znbE — Sky News (@SkyNews) 2017. március 22.

Frissítés:

Nem sokkal az eset után így nézett ki a környék a SkyNews videója alapján:A brit rendőrség kora esti sajtótájékoztatóján a Scotland Yard terrorelhárításért felelős főparancsnok-helyettese 4 halálos áldozatról és legalább 20 sérültről számolt be.