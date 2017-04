Bréking! Robbantás történt a szentpétervári metróban

Az incidens okát hivatlosan nem közölték. A Rosszija 24 hírtelevízió jelentése szerint a hatóságok a nap folyamán több alkalommal is kutattak gyanús tárgyak után, és az egyik megállót ki is ürítették.Az első orosz sajtóértesülések szerint két robbanás történt, az egyik a Szennaja Ploscsagy, a másik a Tyehnologicseszkij Insztyitut metrómegálló közelében.A Reuters hírügynökség az orosz katasztrófavédelem egyik tisztségviselőjétől úgy tudja, csak egy robbanás történt a két metrómegálló között, cáfolva a két robbanásról szóló híreket. A tisztségviselő elmondta, hogy a detonáció akkor történt, amikor a metrószerelvény a Szennaja Ploscsagy állomásról elindult a Tyehnologicseszkij Insztyitut állomás felé. A robbanás a szerelvény harmadik kocsijában következett be, miközben a szerelvény eleje már beért az alagútba. A robbanás nem okozott tüzet.

Orosz rendőrök őrzik a szentpétervári Technológiai Intézet metrómegálló bejárata előtti területet április 3-án. Forrás: AFP/Ruslan Shamukov

Az Interfax orosz hírügynökség szerint a 10 halotton túl legalább 50 ember megsérült. Emellett egy forrástól úgy értesültek, hogy a két robbanás közül legalább az egyiket egy házi készítésű, srapnellel megtöltött pokolgép okozta.Az összes szentpétervári metrómegállót lezárták az orosz hatóságok. Emellett Moszkvában és több más orosz nagyváros metróhálózatában a robbantások hatására fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be. Fokozták a készültséget több orosz repülőtéren is.Az Interfax hírügynökség azt írja, hogy a robbanás után egy harmadik metróállomáson egy nem robbant pokolgépet találtak. Ezt a Ploscsagy Voszsztanyija metróállomáson találták.Vlagyimir Putyin orosz elnök közölte, hogy több lehetséges okot vizsgálnak, köztük terrorcselekmény elkövetését is. Putyin részvétét nyilvánította az áldozatok hozzátartozóinak.Oroszországban legutóbb két csecsen öngyilkos merénylőnő 2010-ben követett el hasonló támadásokat a moszkvai metróban. Az akkori merényletekben mintegy negyvenen vesztették életüket és több mint százan megsebesültek.