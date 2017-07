Brexit-tárgyalások: vannak még nézeteltérések

"Vissza akarjuk kapni a pénzünket"

Keményen be akarnak tartani a franciák a briteknek, legalábbis ez körvonalazódik abból a tegnapi francia pénzügyminiszteri kijelentésből, amelyben Bruno Le Maire Margaret Thatchar híres mondatát idézte: "Vissza akarjuk kapni a pénzünket". Le Maire szerint egyszerűen nem képezheti tárgyalás alapját az, hogy Nagy-Britanniának hatalmas kilépési számlát kell kifizetnie (az összegről persze lehet tárgyalni), és amíg ezt nem vállalják írásban a britek, addig nem lehet megkezdeni a tárgyalásokat a kilépési utáni EU-brit kereskedelmi feltételrendszerről. Daily Mail szerint a keményvonalas francia álláspont bekavarhat még az EU-brit tárgyalásoknak is, megakaszthatják azokat, igaz a jelek szerint egyelőre azért nem ennyire rossz a helyzet.Korábban 60-100 milliárd euró közötti brit "lélépési pénzösszegről" jelentek meg számok. Eddig a brit kormány következetesen tagadta, hogy egyáltalán lenne jogalapja az EU-nak kifizettetni a "lelépési pénzt" (a 2019 márciusi várható kilépés utánra eső, a mostani uniós ciklusra előre vállalt befizetések és egyéb pénzügyi kötelezettségek együttesét), de néhány napja először jelezte azt a kormány, hogy erre tényleg van jogalap, így inkább csak annak mértékét vitathatja a brit fél. David Davis Brexit-ügyi brit miniszter szerint országa minden esetben eleget tesz a jogi és ebből fakadó anyagi kötelezettségeknek, (így tehát kvázi a "lelépési pénz" kifizetésének is).