Brexit: kiderült, mit akarnak a britek (2.)

Újabb javaslattal álltak elő a britek

Mi van a brit javaslatban?

Megvizsgálja a Bizottság a brit javaslatot

A brit kormány kedden hozta nyilvánosságra azt a dokumentumot, mely tartalmazza terveit a Brexitet követően. A Guardian és a Bloomberg információi szerint egy átmeneti vámuniót szeretnének létrehozni, amely lehetővé teszi az áruk szabad mozgását a határokon, ahogyan most is.A brit tárgyalófél abban bízik, hogy egy ilyen átmeneti időszak megkönnyíti az üzleti élet alkalmazkodását és nem lesz látványos gazdasági összeomlás a kiválás miatt.Az uniós fél várhatóan nem lesz elragadtatva a britek tervétől, legközelebb augusztus 28-án ülnek le a tárgyalóasztalhoz a felek. Az első két tárgyalási forduló után Michael Barnier uniós főtárgyaló arról panaszkodott, hogy nem léptek előre az egyeztetéseken.Egy kedden ismertté vált dokumentum szerint a brit kormány átmeneti időre szóló vámuniót javasolt az Európai Bizottságnak az Egyesült Királyság európai uniós tagságának 2019-ben várható megszűnése utáni időszakra. A javaslatban az áll, hogy a brit kormány a "lehető legszabadabb és legzökkenőmentesebb" kereskedelemre törekszik az Egyesült Királyság és az Európai Unió között.David Davis brit Brexit-ügyi miniszter szerintA brit álláspont szerint a szigetország az átmeneti időszak alatt folytathat tárgyalásokat és köthet az ideiglenes vámunió megszűnése után életbe lépő szabadkereskedelmi megállapodásokat az Európai Unión kívüli partnerekkel. Davis leszögezte ugyanakkor, hogy európai uniós tagságának megszűnésével együtt az Egyesült Királyság távozik a vámunióból és az EU egységes belső piacáról is.A Nagy-Britannia és az Európai Bizottság közötti tárgyalások, a többször is felkészületlenséggel vádolt brit kormány addig várhatóan több fontos kérdésben is közzéteszi javaslatait.Egy jövőbeni szabadkereskedelmi megállapodásról Brüsszel nem akar tárgyalni addig, amíg nem születik megállapodás olyan jelentős kérdésekben, mint a munkavállalók jogai, a határellenőrzés és a brit kötelezettségek rendezése.Az Európai Bizottság tudomásul vette és alaposan meg fogja vizsgálni az átmeneti időre szóló vámunióról tett brit javaslatot - közölte az Európai Bizottság egy névtelenséget kérő szóvivője kedden.Kijelentette, Brüsszel csak akkor foglalkozik érdemben a felvetéssel, ha mindkét fél részéről sikerült lefektetni a prioritásokat és "elegendő előrelépés történt" az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépéséről (Brexit) folytatott tárgyalásokban.A Bizottság a kilépésről szóló megbeszélések, amelyek valódi haladást tesznek lehetővé - tette hozzá a szóvivő.