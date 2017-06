Brit választási sokk: mi jön most?

Hogyan lehet megnyerni a választás?

Mi lesz most?

Ki próbálhat meg először kormányt alakítani?

Meddig tartanak a tárgyalások?

Mi történik a Brexit-tárgyalásokkal?

Megint koalíciós kormány lesz?

A legegyszerűbb, ha egy párt abszolút többséget szerez az alsóházban, ehhez a brit parlamentben 326 mandátum szükséges. Ennyi szék elég ahhoz, hogy kormányzóképes legyen a kormány, hogy új törvényeket hozzon. Amennyiben nincs meg a 326 mandátum, azt a britek "hung parliament"-nek hívják.Mivel egyetlen párt sem szerzett abszolút többséget, így a konzervatív kormány maradhat hivatalban Theresa May-jel együtt mindaddig, amíg el nem dől, ki próbál meg új kormányt alakítani, de May úgy is dönthet, hogy még ezek előtt lemond.A következő időszakban vad viták alakulhatnak ki a pártvezetők és a tárgyalócsoportjaik között, miközben megpróbálnak összekovácsolni egy koalíciós kormányt, avagy hatalomra juttatni egy új, kisebbségi kormányt May vagy Jeremy Corbyn vezetésével.May a kormányfői székben maradhat, amíg meg nem állapodik egy koalíciós kormányról. Ha kiderül, hogy ez neki nem fog sikerülni, a Munkáspárt vezetőjének viszont igen, akkor várhatóan May lemond. Ez esetben Corbyn válhat miniszterelnökké.Corbyn persze May-jel párhuzamosan is tárgyalhat a potenciális partnerekkel, még az is lehet, hogy ugyanazokkal a pártokkal próbálnak meg egyezkedni.Nincs hivatalos határidő. 2010-ben öt napba telt megállapodni, de általában ennél több időt vesz igénybe.Az első fontos határidő június 13., amikor az új parlament először összeül. A kabinetiroda ajánlása szerint Theresa Maynek ekkora meg állapodnia a kormányalakításról, hogy hatalmon maradhasson, avagy ha nem sikerül, le kell mondania. Azonban ez esetben is egyértelművé kell válnia, hogy Theresa May nem, James Corbyn viszont tud kormányt alakítani.Egy többség nélküli parlament, illetve Jeremy Corbyn miniszterelnökké válása esetén a tárgyalások kezdete elcsúszhat. Hivatalosan június 19-én kellene kezdeni, azonban ha a kormányalakítás elhúzódik, a kormány megkérheti az EU-t, hogy később üljenek tárgyalóasztalhoz.Az észak-ír Demokratikus Unionista Párt (DUP) már jelezte, hogy beállhat a konzervatívok mögé, ami segíthet May pártjának abban, hogy kormányzóképes maradjon. Ugyanakkor a DUP vezetője szerint Maynek nehéz lesz megtartania pozícióját, ami magyarul azt jelenti, hogy May lemondásához köthetik a támogatásukat.A Munkáspárt a Skót Nemzeti Párttal (SNP) és a liberáldemokratákkal köthet koalíciós egyezséget, igaz, Jeremy Coryn korábban ezt a lehetőséget még elutasította.Amennyiben se a konzervatívok, se a Munkáspárt nem tud összekovácsolni egy koalíciót, kisebbségi kormányt alakíthatnak. Egy ilyen kormány nem tud ellenzéki szavazatok nélkül törvényeket hozni.Voltak már kisebbségi kormányok Nagy-Britanniában, ám nem voltak hosszú életűek.