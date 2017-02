Brüsszel elkaszálja a nagy magyar-kínai összeborulást is?

A dokumentum két állami tulajdonban lévő kínai vállalatot név szerint is említ: a China Railway International Corporation lenne a beruházás kivitelezője, a finanszírozást pedig az Export-Import Bank of China biztosítaná.

A magyar és a kínai fél egyezménye alapján Budapest és Belgrád között 350 kilométeres gyorsvasút épülne, ami a hivatalos kínai infrastruktúra-fejlesztési politika egyik mintaprojektje lehetne. A kínai kormány összesen 900 milliárd dollár értékű beruházással nyerné meg európai, ázsiai és afrikai országok jóindulatát, ebbe a sorba illeszkedne a Budapest-Belgrád vasút is.A Bizottság illetékesei a Financial Timesnak úgy nyilatkoztak, hogy. A testület szóvivője a lapnak elismerte, hogy jelenleg is zajlanak az egyeztetések az országokkal az aggályokról. A cikk elismeri, hogy Szerbia esetében enyhébb szabályok vonatkoznak a beruházásra, mivel az ország nem tagja az EU-nak, így elsősorban a magyar megállapodásokat vizsgálhatják.A vasútvonal magyar szakaszának építése a lap szerint 1,8 milliárd dollárba kerülne, ezzel kapcsolatban egyelőre nincs nyilvános szerződés, azonban az FT munkatársa betekinthetett a tavaly aláírt magyar-kínai egyezménybe, melyben már szerepel az, hogyKorábban egyébként a magyar kormány sem tagadta azt, hogy a Bizottságnak lehetnek aggályai a beruházással kapcsolatban, azonban a Financial Timesnak úgy reagáltak, hogy a kínai féllel kötött együttműködésben van egy külön melléklet arra vonatkozólag, hogyan igyekeznek a felek megfelelni az uniós közbeszerzési szabályoknak.