Brüsszel elkezdett kekeckedni: nem elég, amit a britek ajánlanak a Brexit utánra

Ugyanolyan szintű védelmet kell biztosítani az Egyesült Királyság EU-tagságának megszűnése után (Brexit) is a szigetországban maradó uniós állampolgároknak, mint jelenleg - figyelmeztetett Barnier a Twitteren nem sokkal azután, hogy Theresa May brit miniszterelnök részletesen ismertette kormánya ajánlatát.A kiválási tárgyalásokon az Európai Parlamentet képviselő Guy Verhofstadt azt közölte, hogy a brit javaslat több eleme is aggodalomra ad okot, ezeket a következő napokban elemezni fogják.A bemutatott javaslat szerint azok az uniós polgárok, akik egy később meghatározandó időpontban már folyamatosan legalább öt éve az Egyesült Királyságban élnek, "letelepedett státust" kapnának, amelynek értelmében azonos jogaik lennének az oktatás, az egészségügy, a jóléti juttatások és a nyugdíjak terén, mint a briteknek.Azok, akiknek ekkorra még nem lesz meg az öt évük, maradhatnának annak eléréséig. A később, de még a kiválás előtt érkezők szintén maradhatnak legalább átmeneti ideig, és személyes körülményeiktől függően később ők is jogosulttá válhatnak az állandó letelepedésre.Még nem határozták meg a határnapot, amely után az újonnan érkezőkre már más letelepedési szabályok lesznek érvényesek, de May ismertetése szerint az legkorábban a brit kilépési szándék hivatalos bejelentésének dátuma, azaz 2017. március 29. lehet, legkésőbb pedig a távozás pillanata.Az eddigi nyilatkozatok alapján az egyik legfőbb vitás pont az EU bíróságának joghatósága: az Európai Bizottság ragaszkodik hozzá, hogy London ezt a későbbiekben is ismerje el az uniós polgárok esetében, amit a brit kormány elutasít. Az Egyesült Királyságban becslések szerint 3,2 millió külföldi uniós állampolgár, a kilépés után bennmaradó országokban pedig 1,2 millió brit él.