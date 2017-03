Brüsszel megfenyegette Magyarországot a menekültkvóta miatt

A két országot szembeállítja Ausztriával, Magyarországgal és Lengyelországgal, azzal a három tagállammal, "amelyek még mindig kategorikusan elutasítják a mechanizmusban való részvételt".

Fogyó türelme jeleként az Európai Bizottság csütörtökön megfenyegette a vonakodó országokat:A Bizottság már korábban is emlékeztetett erre a lehetőségre, de még soha sem ennyire direkt módon. A figyelmeztetés apropója, hogy a testület csütörtökön fogadta el utolsó helyzetjelentését a menekültek kötelező áthelyezésének, illetve az EU-n kívülről történő önkéntes áttelepítésének állásáról.A jelentés megállapítja, hogy az eddigi havi rekordot jelentő februári 1940 fő áthelyezése ellenére a menekültek átvétele még mindig jócskán elmarad a Görögország esetében (a Bizottság szerint az Európai Tanács által is jóváhagyott) havi 3 ezer, Olaszország esetében pedig 1500 főtől. A tagállamok az eredetileg 160 ezer menekült szétosztásáról rendelkező ideiglenes kötelező menekültkvóta 2015. szeptemberi elfogadása óta összesen 13 ezer 500 főt fogadtak be (közel 10 ezret a görögöktől, a többit az olaszoktól), és a jelenlegi tempó mellett esélyük sincs a kvóta teljesítésére az előírt 2017. szeptemberi határidőre.A Bizottság ugyanakkor emlékeztet rá, hogy a menekültek áthelyezésére vonatkozó jogi kötelezettség a szeptemberi határidő letelte után is érvényben marad.A jelentés megjegyzi, hogy mindössze két tagállam, Málta és Finnország jutott közel mostanra a számára rögzített menekültkvóta teljesítéséhez.Mások, a csehek, a bolgárok, a horvátok és a szlovákok a jelentés szerint "csak nagyon korlátozott mértékben" tesznek eleget kötelezettségüknek.Dmitrisz Avramopulosz, belügyi- és migrációs biztos arra sürgette a máltai soros elnökséget és a tagállamokat, hogy a bel- és igazságügyi tanácsA jelek szerint a Bizottság ezt az eseményt tekinti a vízválasztónak abból a szempontból, hogya 2015 szeptemberében a szavazatok minősített többségével elfogadott tanácsi döntés értelmében (Magyarország, Románia, Csehország és Szlovákia ellene szavazott) 2017 szeptemberéigBudapest azonban Pozsonyhoz hasonlóan keresetet nyújtott be az Európai Bíróságon a döntés ellen, megkérdőjelezve annak jogi érvényességét. A beadványokat jelenleg is vizsgálják, a következő fejlemény a nyilvános meghallgatás lesz.A menekültek áttelepítésében jobban áll a helyzet: a tagállamok önkéntes alapon a 22 504 fős kvóta több mint a felét, 14 422 főt már befogadtak az EU-n kívülről, Törökországból, Libanonból és Jordániából.