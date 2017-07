Brüsszel miatt siklik ki a magyar gigaprojekt?

Jogi precedens készülhet

Ha a projektre a magyarokkal való megállapodás alapján csak kijelölték a kínaiakat, akkor ez teljesen megkerüli az európai közbeszerzési szabályokat.

az EU jelenleg is vizsgálja a kialakult helyzetet és az utolsó mondatban "mellékesen" megjegyzi: jogi precedenst is lefektethet azzal, ahogy ebben a vitatott beszerzési ügyben dönt majd, mert egy ilyen iránymutatástól nehéz lesz majd eltérni, így akár az egész "Egy övezet, egy út" kínai kezdeményezés sikerét is befolyásolhatja.

Bár a cikk nem említi meg, hogy miféle precedensről lehet szó és az ügy milyen nagyobb keretbe illeszthető bele, nem árt megemlékezni arról, hogy fokozódik a feszültség a kínaiak uniós "nyomulása" miatt Németország, illetve az egész Európai Unió között. Kínai tőkéből számos stratégiai vállalatot vásároltak fel az elmúlt években (pl. a német Kuka robotgyártót, hogy ezzel az itt felhalmozódott innovációkat is megszerezzék). Emiatt a hamburgi G20-as csúcstalálkozó utáni napokban a német kormány váratlanul bejelentette az EU-n kívüli országokra érvényes beruházási korlátozó szabályokat. Ezek elsősorban a kínai tőkebefektetéseket igyekeznek korlátozni a stratégiai vállalatokban és ezt a "mintát" követni akarja az EU is, így Brüsszelben is készül már egy olyan beruházásvédelmi szabályozás, ami uniós szintre terjesztené ki a nemkívánt vállalatfelvásárolások során a szabályrendszert.



A legutóbbi hírek szerint augusztus második felére készülhet el ez a szabályrendszer, és Jean-Claude Juncker bizottsági elnök majd a szeptember 13-i évadnyitó beszédében vázolja fel ennek kereteit. Bár itt beruházásvédelemről van szó stratégiai ágaztokba tartozó vállalatok kapcsán, ebbe a képbe akár beleillhet az is, ahogy a Budapest-Belgrád vasútvonal kapcsán eddig elmaradt, de most már megígért közbeszerzés témájában eljár majd Brüsszel, hiszen itt is felfedezhető a kínai "nyomulás" és stratégiai érdek. A kínai-magyar államközi szerződés ugyanis már eleve lefektetett néhány keretfeltételt, ami zavarhatja a Bizottságot, másrészt azzal, hogy ha a kínai fél a projekt bizonyos részét megépítené, azzal akár a teljes európai vasútépítési piacra referenciát tudna szerezni (ld. alább). Ez is lehet egy olyan fontos további pont, ami zavarhatja Brüsszelt, és akár a beruházásvédelmi szabályozó csomag keretében igyekezhet majd ezt a kérdést is "lerendezni". Ha ez valóban így van, akkor még egy-két hónapig legalább jegelni fogják a Budapest-Belgrád projektet, noha a szeptemberi újabb magyarországi kínai kormányfői látogatásra nyilván jó lenne már kedvező helyzetet "prezentálni".

Már úgy tűnt, "sínen van" a projekt

Ennek jegyében eldőlt, hogy az EU hivatalos internetes felületén meg kell jeleníteni a nyílt közbeszerzéseket és az uniós szabályok szerint kell megtörténnie a jogorvoslatoknak.

ez az akkori pénzügyi feltételekhez képest rendkívül kedvező lett volna, de nyilván a kínaiak megkérték volna ennek az árát.