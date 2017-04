Brüsszelben mindent megtesznek, hogy megállítsák a lex CEU-t

A kutatásért felelős biztos már elítélte

Felszólítom a magyar hatóságokat, hogy tartózkodjanak a tudományos és kutatási szabadság korlátozásától, és ne rombolják a magyar tudományos élet jó hírét és kapcsolatait az EU-val. E közlemény kiadásához Frans Timmermans első alelnök teljes támogatásáról biztosított.

Az uniós biztosok mégsem akarják könnyen elengedni a témát, egyszerre négy főigazgatóságot is ráállítottak a törvényre.

EU-s forrásokat is kap a CEU

A törvény már március 29-én is szóba került a biztosok között, és a következő ülésükre is napirendre tűzték már. Egyelőre csak megvitatják, konkrét döntés még nem várható, ám az ügy súlyát jelzi, hogy a téma előadója Frans Timmermans holland biztos lesz, aki Jean-Claude Juncker elnök első helyettese a testületben.Szerdán mély aggodalmáról adott ki közleményt Carlos Moedas, a tudományos kutatásokért felelős uniós biztos. Többek között azt írta, hogy a törvény élesen szembe megy a kutatás szabadságával, a tudományos intézetek autonómiájával, pedig ezek olyan európai értékek, amelyeket az EU-tagságból következően Magyarországnak is tiszteletben kellene tartania. Méltatja a CEU eddigi tudományos teljesítményét, és emlékeztet, hogy sok Nobel-díjas és egyéb tudományos kiválóság állt ki az egyetem mellett. Megígéri, hogy nagyon alaposan megvizsgálják a törvényt, hogy összhangban áll-e az európai joggal. Közleményét így fejezi be:Az Európai Bizottságnak nem lesz egyszerű fogást keresni a törvényen, ugyanis az kifejezetten az EU-n kívüli külföldi egyetemek működését szabályozza, így a bizottságnak első ránézésre nincs hatásköre az ügyben.Azt is vizsgálják, hogy a felsőoktatási rendszereket szabályozó, úgynevezett Bolognai folyamat nevű megállapodást sérti-e a magyar törvény. Utóbbi nem EU-s szerződés, hanem tágabb annál, 48 ország írta alá 1999-ben. Ránézésre e szerződés megszegését tudnák a legkönnyebben levezetni a magyar törvényből a kutatási szabadság megsértése miatt.A bizottság már kigyűjtötte azt is, hogy mennyi támogatást nyert eddig az EU-tól a CEU, és milyen futó közös programok vannak. A mostani, 2014 - 2020-as pénzügyi ciklusban 17 program fut a CEU-n, amelyeket összesen 6,6 millió euróval (kb. 2 milliárd forinttal) támogat Brüsszel, és e 17 kutatási programból 3 esetében a CEU koordinátorként vezeti a több országban is zajló munkát.Ezeken felül egy külön kasszán lévő, ERC nevű EU-s kutatási programból további 26 millió euró támogatást nyert már el a CEU. Éppen e hét pénteken terveznek további 2,5 millió eurót odaítélni nekik ebből a keretből.Az előző ciklusban, vagyis 2014-ig összesen 25 millió euró (7,75 milliárd forint) EU-s támogatást kapott olyan európai kutatási program, amelyben a CEU is részt vett.Az új magyar törvény a futó támogatásokat mindenképpen érintheti, így ezen a vonalon is vizsgálódhat a bizottság.