Brutális hiány keletkezett az államkasszában

A júniusi deficit egészen pontosan 697,9 milliárd forint volt, ennél nagyobb hiányra példát az utóbbi években csak egyszer, tavaly decemberben találunk. Akkor is azért, mert a kormány az egész évi kedvező hiánylefutásra alapozva kozmetikázott, az uniós forrásfelhasználási terveket igazolandó "papíron" kinyomott egy csomó pénzt a gazdaságba.Most is van rá esély, hogy ez történt. A fél éves célprémium kifizetéséhez ugyanis teljesíteni kell az uniós forrásfelhasználási terveket, ezért az amúgy elég látványosan akadozó kifizetéseket alaposan fel kellett pörgetni. Persze az is lehet, hogy ezúttal tényleges kifizetések tolták fel a hiányt, ez azonban az adatokból nem derül ki.A júniusi hajrá következtében a féléves kumulált hiány 911 milliárd forint lett, ez pedig közelíti az éves előirányzat 80%-át. Ez azt is jelenti, hogy az ambiciózus uniós forráslehívási tervek mellett csak akkor teljesül az éves hiánycél, ha most már Brüsszelből is gyorsabban kezd csordogálni a számlák ellenében kifizetett támogatás. Vagyis a hazai előfinanszírozás és a tényleges uniós támogatás közötti különbség okozta költségvetési feszültségnek csökkennie kell.

A vizsgált időszak kiadásait tekintve három fő tényező emelhető ki. Idén jelentősen növekedtek a kedvezményezettek számára az uniós pályázatokat hazai forrásból megelőlegező kifizetések, elérve a 1046,2 milliárd forintot. Mivel tavaly ilyenkor ez 467,4 milliárd forint volt, ez is egyértelműen jelzi, hogy reális a 2017-re kitűzött fejlesztéspolitikai célok elérése. Azonban fontos megjegyezni, hogy a költségvetésbe beérkező uniós bevételek nagyságrendje az uniós kifizetésektől továbbra is lényegesen elmarad. (Erről a hatásról írtunk fent.)

Az előző évhez képest dinamikusan emelkednek a lakásépítési támogatások.

Ugottak a kamatkiadások is, hiszen júniusban több kötvénysorozatnál is aktuálissá vált a kamatok kifizetése.

Az NGM egyébként a magas hiányt három tényezővel magyarázza:

A bevételi oldalon az NGM azt emeli ki, hogy a foglalkoztatáshoz kapcsolódó bevételeknél (személyi jövedelemadó és a kapcsolódó járulékok) magasabb a teljesülés. Miután egyre népszerűebb a kisadózók tételes adója (kata), ezen a soron ugyancsak növekedés tapasztalható.