Budapest visszalép az olimpia rendezésétől

Az olimpia megszervezése nemzeti ügy, amelyek képviseletéhez egyetértés szükséges, azonban a korábban létrejött egység felbomlott, ezért nincs értelme pályázni.

A testület mai, rendkívüli ülésén elfogadta azt a javaslatot, amivel Budapest visszavonja a 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére benyújtott pályázatot.

A kormánypárt kommunikációjában látványos fordulat következett be az olimpia rendezése kapcsán, miután kiderült, hogy több mint 266 ezer aláírást sikerült gyűjteni az olimpiai pályázat népszavazásra bocsátásáról.- ecsetelte több kormánypárti politikus is.Ezek alapján nem okozott akkora meglepetést, hogy február 22-én az M1 aktuális csatorna már úgy értesült, hogy Budapest visszalép a pályázástól, amit még aznap egy, a Magyar Közlönyben megjelent határozat is megerősített. Hivatalossá azonban csak most vált, hiszen a végítéletet a Fővárosi Közgyűlésnek kellett kimondania.

A 2024. évi nyári olimpia és paralimpia pályázat visszavonásáról szóló szavazás eredménye egy kijelzőn a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülésén a Városháza dísztermében 2017. március 1-jén. A közgyűlés 22 igen és 6 nem szavazattal döntött a pályázat visszavonásáról. Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán