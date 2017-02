Burkolt üzenet Trumpnak: háború kezdődhet

Aktívan bizonyítanunk kell, hogy a kereskedelem segíti az embereket abban, hogy egymással kommunikáljanak. Méltányos kereskedelemre, átlátható kereskedelemre és befogadó jellegű kereskedelemre van szükségünk.

Hétfőn számolt be a Business Insider Jack Ma szombati beszédéről, amelyben a fenti mondat mellett azt mondta:Szerinte a globalizált gazdaság több, mint a pénz és a javak puszta tranzakciója. A kereskedelem az értékek, a kultúra cseréjét is jelenti. Elmondása szerint személyes felelősségből repült a múlt hónapban több mint 100 ezer kilomért, hogy népszerűsítse a világkereskedelmet. A globalizációban való visszalépés csak bajt okoz - hangoztatta.Az Alibaba széleskörű tevékenységének köszönhetően a pénzügyi szolgáltatásoktól kezdve, az e-kereskedelemig és a logisztikáig, számos amerikai techvállalattól átvette már a vezető szerepet Kínában, Ausztráliában pedig most a kis cégeket bevonó "e-hub" létrehozását tűzte ki célul. Januárban aktív munkahelyteremtést ígért Jack Ma Amerika új elnökének is.