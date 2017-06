Civiltörvény: a kormány visszavonult több ponton

A külföldről támogatott civilek átláthatóságáról szóló javaslaton a testület egy olyan változtatást kezdeményezett,Gulyás Gergely, a bizottság fideszes elnöke ezt azzal indokolta: ennél kevesebb összeggel nem szerezhető befolyás. Megjegyezte, hogy a párttörvényben is ez az összeghatár szerepel a támogatók nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan.Egy másik,, ha nem teljesítik a törvényben foglaltakat. A jogszabály ehelyett azt mondaná ki, hogy az ügyész az ismételt felhívást követően a civiltörvény szabályainak megfelelően, az arányosság figyelembevételével jár el.már akkor is, ha egymást követő két adóévben nem érik el a törvényi támogatási szintet. A nyilvántartásért felelős miniszternek ekkor haladéktalanul törölni kell az érintett szervezetet a nyilvántartást bemutató honlapról.A kormány ugyan nem támogatta, de a testület mégis zöld jelzést adott a nemzetiségek bizottsága által kezdeményezett változtatásnak, hogy arról a plenáris ülésen is szavazhassanak a képviselők, Gulyás Gergely azonban megjegyezte: politikai állásfoglalás még nem született a kezdeményezésről, amely a jogszabály hatálya alól - a sportszervezetek és a vallási szervezetek mellett - a nemzetiségieket is mentesítené.Ez utóbbi változtatással aúgy látta: a törvényjavaslat szelektál a hazai és a külföldi forrásból támogatott szervezetek átláthatóvá tétele között.is azt hangsúlyozta, hogy a javaslat nem szolgálja a valódi átláthatóságot, csupán "feketelistázza" a szervezeteket. Ais a kormánykritikus szervezetek ellehetetlenítését látta az előterjesztés valódi céljának, a testületpedig kijelentette: az előterjesztés a putyini civil törvényt vezeti át. A politikus nyomós indokot várt arra, miért mentesítenék a sport- és az egyházi szervezeteket a jogszabály alól.szerint a javaslat a vádak jelentős részére egyáltalán nem ad alapot, "csupán hisztéria zajlik" miatta, az ugyanis semmi többet nem rögzít, mint az átláthatóság szükségességét a külföldi támogatásokkal kapcsolatban. Kijelentette: a kormány magán kezdte az átláthatóság biztosítását, és minden korábbinál szélesebbé tette a hozzáférést a közérdekű adatokhoz akkor, amikor az alaptörvényben is rögzítették, hogy a közpénz felhasználása közérdekű adat.Rámutatott: az Európai Unióban is elindult egy kezdeményezés arra, hogy a szervezetek, amelyek forrásul több mint 10 százalékát az uniótól kapják, azt tüntessék fel. Kijelentette: ez sem megbélyegző.Hangsúlyozta: a Velencei Bizottság, amely javaslatainak többségét figyelembe vették, az átláthatóság biztosítását legitim célnak tekinti. Ez utóbbit hangsúlyozta felszólalásábanis.