Csak egy kicsit fékezett a magyar gazdaság októberben

A továbbra is kedvező adat azt jelenti, hogy az októberi feldolgozóipari adat még mindig meghaladja a hosszú távú átlagot és az elmúlt három év átlagát is, vagyis továbbra is nagyon erős a feldolgozóipari konjunktúra, ami kedvező jel a magyar gazdaság szempontjából.

Az alindexek közül a termelési mennyiség indexe nőtt szeptemberi értékéhez képest, és 50 pont felett maradva a termelt mennyiség emelkedését jelzi az előző hónappal összevetve, immár huszonhatodik alkalommal. A mostani érték átlag feletti, 1995 óta nem volt magasabb az index értéke októberben. Az új rendelések indexe enyhébben csökkent, de 50 pont felett maradva jelzi, hogy az új rendelések állománya ismét magasabb lett az előző hónaphoz viszonyítva. A mostani érték átlag felettinek tekinthető 1995 óta, eddig kétszer mértünk magasabb októberi értékeket a korábbi években.