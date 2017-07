Csak egyszer voltak ennél jobbak a magyar ipar kilátásai júniusban

A májusi történelmi csúcsot jelentő 61,9 pontról csaknem 5 ponttal, azaz jelentősen süllyedt júniusra a magyar feldolgozóipari bmi, de még ezzel együtt is a feldolgozóipari aktivitás magas szintjéről beszélhetünk. Az elmúlt hónapokban a magyar bmi-adatok szokatlanul nagy volatilitást mutattak, így a háromhavi mozgóátlag jobban mutatja a mögöttes folyamatokat és amint láthatjuk: a ma közzétett felülvizsgált eurózóna bmi-vel szépen szinkronban emelkedik. Utóbbi egyébként 6 éves csúcsra kapaszkodott, azaz tényleg nagyon kedvezőek mind az eurózóna, mind a magyar feldolgozóipar kilátásai.

Az MLBKT összefoglalója a magyar bmi adat kapcsán megjegyzi, hogyés ennek mértéke hat esetben is meghaladta az 5 százalékpontot. Aindexe is csökkent májushoz képest, de 50,0 pont felett maradva a termelt mennyiség emelkedését jelzi az előző hónappal összevetve. Azindexe erősebben csökkent, de 50,0 pont felett maradva szintén azt jelzi, hogy az új rendelések állománya ismét magasabb lett az előző hónaphoz viszonyítva. Aértéke alacsonyabb lett májushoz képest, így közelebb került az 50,0 ponthoz, de ezzel együtt is a legmagasabb júniusi index értéket mutatja 1995 óta.