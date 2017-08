Csúnyán összevesztünk Hollandiával - Szijjártó szerint vége a meghunyászkodásnak

Ez a diplomáciában az egyik legradikálisabb lépés

- tette hozzá Szijjártó Péter, aki úgy fogalmazott: arra utasította az ideiglenes ügyvivőt, hogy hétfőn a holland külügyminisztériumbana Magyarországot ért rágalmakat és megalapozatlan kijelentéseket, valamint kérjen magyarázatot a holland külügyminisztériumban arra, hogy mik állnak a kijelentések hátterében, a holland nagykövet vajon központi mandátum alapján, vagy a saját elhatározásából cselekedett így."Nem elégszünk meg zárt ajtók mögötti magyarázattal" - szögezte le.Az ügy előzménye, hogy a 168 óra interjút készített Gajus Scheltemával, Hollandia magyarországi nagykövetével, aki négy év után távozik az országból. A nagykövet egy könyvet is írt, amelyben személyes tapasztalatait írja le az országról, jót és rosszat vegyesen.Az interjúban két olyan elem volt, ami kifejezetten sérthette a kormányt. Gajus Scheltema marxistának nevezte a kormány világlátását: "csak pró és kontra álláspont lehetséges, valaki vagy velünk van, vagy ellenünk". (Ezért is fekete-fehérek a fotói a könyvben, mondván, végletekben gondolkodnak Orbánék.) A muszlim terroristákról azt mondta, hogy "ugyanolyan elv mentén kreálnak ellenséget, mint a magyar kormány".Érdekesség, hogy az interjúban Szijjártó Péter is szóba került:"A magyar politikusok Brüsszelben távolról sem ilyen agresszívek. Az indulat itthon tör így elő belőlük, amikor saját szavazóikhoz beszélnek. Személyes találkozóink alkalmával Szijjártó Péterrel mindig szívélyes, baráti hangulatban tárgyalunk. Ebből is látszik, nem kell mindent komolyan venni, amit a politikusok mondanak."Szijjártó egyébként már tegnap délután kijelentette, hogy "nem látjuk szívesen a holland nagykövetet", és reményének adott hangot, hogy minél hamarabb távozik.Az Index tudósítása szerint a miniszter ma azt is mondta, "Magyarország nem egy bokszzsák", illetve hogy "a meghunyászkodás politikája lehet, hogy szokás volt eddig Magyarországon, de most már nem az". Szijjártó Péter közölte:Szijjártó Péter emellett azt is mondta, hogy ha Hollandia nem kér elnézést, akkor további politikai és diplomáciai lépéseket is tesz a magyar kormány.Hollandia a magyar külkereskedelmi forgalmat tekintve a 9. legfontosabb partnerünk, importban a 7., exportban a 11 helyen áll. A teljes forgalom 4%-át bonyolítjuk az országgal. Jelentős a holland működőtőke-befektetés az országban, főleg azért, mert sok amerikai cég Hollandiát használja ugródeszkának európai befektetéseihez.