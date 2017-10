Az S&P figyelmeztet: veszélybe kerülhet a font a Brexit miatt

A hitelminősítő közölte, saját kritériumai alapján a fontot már nem tekintené globális tartalékvalutának, ha a brit fizetőeszköz részaránya a globális jegybanki devizatartalékokban 3 százalék alá süllyedne a jelenlegi 4,4 százalékról.

A nemzetközi hitelminősítő péntek éjjel Londonban bejelentette, hogy megerősítette a hosszú és rövidtávú, devizában és helyi valutában fennálló brit államadósság "AA/A-1 plusz" besorolását. A cég ugyanakkor érvényben hagyta a besorolásra érvényes, leminősítés lehetőségére utaló negatív kilátást.Ehhez fűzött elemzésében a Standard & Poor's hangsúlyozta azt a véleményét, hogy az Egyesült Királyság számára felvirágzást hozott az EU-tagság, és valószínűtlen, hogy bármilyen kilépési megállapodás ugyanolyan kedvező lehetne a brit gazdaság számára, mint a teljes jogú uniós tagság.A hitelminősítő szerint az EU-tagság révén a brit gazdaság nagyobb mértékben volt képes alacsony költségű tőkebevonásra és szakképzett külföldi munkaerő alkalmazására, mint ahogy ez az EU-tagság nyújtotta kedvezményes hozzáférés nélkül lehetséges lett volna.A jelentős nettó bevándorlás is javította a brit gazdaság és a költségvetés teljesítményét az elmúlt évtizedben, és az EU-tagság hozzájárult London vezető globális pénzügyi szolgáltatási központként betöltött szerepéhez is, ez pedig alátámasztotta a font globális tartalékvaluta-funkcióját - áll a Standard & Poor's elemzésében.Az S&P kitért arra is, hogy a jelenlegi bizonytalan környezetben az idén 1,4 százalékos, jövőre mindössze 0,9 százalékos reálnövekedés várható a brit gazdaságban.