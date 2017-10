Orbán Viktor a magyar euróról beszélt

Szerintem ilyen nyomás ma nincs

A szocialista Burány Sándor az euró bevezetésének lehetséges és optimális időpontjára kérdezett rá a miniszterelnöknél. Közölte: a szemünk láttára alakul ki egy kétsebességes Európa, amelynek magját szerinte az eurózóna tagállamai alkotják. Óriási veszélynek nevezte, ha Magyarország ebből kimarad, és megjegyezte azt is: pártja a mielőbbi bevezetés mellett áll. Utalt a forint sebezhetőségére. A miniszterelnöktől azt kérdezte:, ő azonban úgy ítélte meg: nem biztos abban, hogy előállhat a képviselő által leírt lehetséges szituáció, bár nem is zárható ki.- közölte, azt értelmiségi elemzői és zsurnalisztikai műfajú találgatásnak minősítette. Az unió előtt ugyanis nincs egyetlen olyan komoly dokumentum sem, amely elindíthatná az országot a gyors csatlakozás útján.

Orbán Viktor miniszterelnök azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2017. október 30-án. Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó: Kovács Attila

Minden olyan uniós tagállam, ami az eurózónán kívül van, egy pénzügyi válság esetében inkább sebezhető, mint egy, a zónához tartozó ország - ismerte el -, ezért kulcskérdésnek nevezte a forint stabilitása szempontjából az államadósság csökkentését.Magyarországnak ugyanakkor a nyugdíjasok nagy száma miatt arra is figyelni kell, hogy a járadékok, de a bérek se értéktelenedjenek le a belépéssel - emelte ki.Az MNB elemzői múlt héten fejtették ki álláspontjukat a kérdésben a Portfolio hasábjain:Az euróbevezetés témája a keleti tagállamokban a szeptemberi Juncker-beszéd óta került ismét a figyelem középpontjába. Az Európai Bizottság elnöke akkor azt üzente, hogy az euró az Európai Unió egészének egységes fizetőeszköze, vagyis mindenkinek minél előbb be kellene vezetnie a közös pénzt, így Magyarországnak, Csehországnak és Lengyelországnak, Romániának, Bulgáriának, Horvátországnak lépnie kellene. Az elmúlt hetek történései alapján úgy tűnik, egyesek lépnek is.