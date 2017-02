Dicséretet kaptak az oroszok a Moody's-tól

az orosz kormány középtávú államháztartási konszolidációs stratégiája várhatóan csökkenti az orosz költségvetés függőségét a nyersolaj- és földgázbevételektől.

A Moody's kiemelte azt is, hogy megkezdődött az orosz gazdaság kilábalása a csaknem két éve tartó recesszióból.

A hitelminősítő szerint mindemellett jelentős geopolitikai kockázatok is terhelik az orosz hitelképességet, elsősorban az ukrajnai konfliktus, valamint Oroszország bekapcsolódása a szíriai háborúba.

Így áll az orosz adósság

A nemzetközi hitelminősítő elsősorban azzal a véleményével indokolta a péntek éjjel Londonban bejelentett döntést, hogyE két tényező együtt enyhítette azokat a lefelé ható kockázatokat, amelyeket a Moody's tavaly áprilisban, az orosz osztályzati kilátás negatívra rontásának idején észlelt - áll a hitelminősítő indoklásában.A Moody's szerint az orosz kormány által a tavalyi év végén felélesztett három évre szóló költségvetési keretprogram - az első középtávú államháztartási terv azóta, hogy az eredetileg 2015-2017-re meghirdetett konszolidációs programot az olajárak összeomlása irreálissá tette - nagyratörő költségvetési konszolidációs stratégiát tartalmaz, konzervatív kiadási és bevételi előrejelzésekkel.A program alapján a hazai össztermékhez (GDP) mért államháztartási hiány 2017 és 2019 között évente hozzávetőleg egy százalékponttal csökken, kordában tartva az államadósság növekedését.A Moody' megítélése szerint ezek az új konszolidációs célok elérhetők, jelentős részben azért, mert az orosz kormány a terv elkészítéséhez megfelelő mértékben konzervatív bevételi és olajár-előrejelzéseket használt.A hitelminősítő az orosz osztályzati kilátás javításának makrogazdasági indokai között kiemelte, hogyA rubel árfolyam-lebegtetése hatékony eszköznek bizonyult a sokkok kivédésére az elmúlt két évben, enyhítve a cserearány-romlás hatásait, különösen a nyersanyag-exportőrök és a kormány számára, amelynek bevételeiből még mindig 36 százalékkal részesednek a nyersolaj- és a földgázszektorból befolyó adók - áll a Moody's elemzésében.A hitelminősítő szerint azonban a fordulat ellenére az orosz gazdaság potenciális növekedési üteme továbbra is meglehetősen gyenge a hasonló bevételi szintű más gazdaságokhoz mérve, és ez a tényező változatlanul terheli az orosz államadós-besorolást.A Moody's várakozása szerint az orosz gazdaság potenciális növekedési üteme nem haladja meg a 1,5-2 százalékot, tekintettel a jelentős arányú szegénység kezelésére alkalmas szerkezeti reformok hiányára, a munkaképes korú lakosság lélekszámának csökkenésére és a beruházásokat hátráltató számos tényezőre.Tavaly októberben egy másik nagy nemzetközi hitelminősítő, a Fitch Ratings is stabilra javította az addigi negatívról Oroszország államadós-osztályzatának kilátását, elsősorban azzal a véleményével indokolva a lépést, hogy Oroszország koherens és hiteles gazdaságpolitikai válaszlépésekkel reagált a nyersolaj meredek árzuhanására.A Fitch a befektetési ajánlású kategória alapszintjén, "BBB mínusz" besorolással tartja nyilván a hosszú futamidejű orosz szuverén adósságot, egyedüliként a három nagy nemzetközi hitelminősítő közül. A Standard & Poor's és a Moody's egyaránt már két éve átsorolta az orosz szuverén besorolást a befektetésre már nem ajánlott sávba.Tavaly ősszel azonban a Standard & Poor's is stabilra javította az orosz deviza-államadósság "BB plusz" minősítésének kilátását az addigi negatívról, szintén levéve ezzel Oroszország további leminősítését a napirendről.