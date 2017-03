Döcög a kínai gazdaság modellváltása

Vagyis alapvetően kedvezőek az adatok, az első két statisztika a várakozásokat is felülmúlta. csak a fogyasztás rondított bele a képbe, hiszen az elemzők 10,5 százalékos növekedésre számítottak. Mindez azért lényeges, mert az utóbbi években a kínai gazdaság modellváltása éppen arra épült, hogy az ipar (elsősorban a feldolgozóipar) és a beruházások helyett egyre inkább a fogyasztás legyen a növekedés elsőszámú motorja. Ennek az átalakulásnak rendelték alá a növekedést is, ezért fogadta el a kínai vezetés is, hogy lassul a gazdaság. Most azonban úgy tűnik, hogy a váltás továbbra sem zökkenőmentes, bár egy havi adatból korai lenne messzemenő következtetéseket levonni.

Egy sor fontos adat jelent meg Kínában kedd reggel: a beruházások 8,9%-kal nőttek januárban az előző havi 8,1 százalék után, az ipari termelés növekedése 6 százalékról 6,3%-ra gyorsult, viszont a kiskereskedelmi forgalom bővülése 10,9 százalékról 9,5%-ra esett vissza.A fentiek ellenére a Reuters szerint mindenképp pozitív jelek látszanak a gazdaságban, hiszen elsősorban a hitelezés és a magánberuházások növekedése fűtötték a növekedést az év elején. A lap által idézett elemzői vélemény szerint az első negyedévben 7%-ra gyorsulhat a kínai gazdaság növekedése a tavalyi negyedik negyedéves 6,8 százalékos ütemről.