Dollárkötegekkel táplálták a tüzet, amit most próbálnak eloltani

Lassan tíz éve csak hízik a Kisgömböc

Hogy jutottunk egyáltalán ide? Kicsit érdemes visszamenni a múltba: a Fed még a válság után kezdte felduzzasztani mérlegét, ennek célja az volt, hogy támaszt nyújtson az amerikai gazdaságnak. A mérlegnövelésben voltak egyszeri tényezők, mint például a pénzügyi cégeknek nyújtott rövid futamidejű kölcsönök, melyeket azóta kivétel nélkül visszafizettek. Ezekre főleg azonnali tűzoltás miatt volt szükség 2008 őszén. Később aztán elindított tartósabb programokat az amerikai jegybank, egészen 2014 végéig folyamatosan vásárolt havonta állampapírokat és jelzálogfedezetű értékpapírokat, elsősorban azért, hogy a hosszú lejáratú eszközök kamatait is leszorítsa, így javítva tovább a lazító monetáris politika hatékonyságát. A nagy eszközvásárlási programból a Fed fokozatosan vonult vissza ("tapering"), majd a teljes leállás után mindeddig szinten tartotta a vásárolt értékpapírtömeget: vagyis csak a lejáró mennyiséget (és az értékpapírok után kapott kamatot) fektetik be újra. Így gyakorlatilag a 4500 milliárd dollárosra hízott állomány azóta stagnál.

Egy olyan program indulását, amire mindeddig nem volt példa. A Fed (és az amerikai gazdaság) jóval előbbre jár a válság (utó)kezelésében, a japán és az euróövezeti jegybank még nincs abban a fázisban, hogy a felduzzasztott mérlegét apasztani kezdje. Éppen ezért lesz érdekes figyelni, hogy miként hat majd mindez a gazdaságra és a tőkepiacokra.

Június közepén végre elárult részleteket a Fed arról , hogyan akarja leépíteni a válság után felduzzasztott mérlegét. A legutóbbi kamatdöntő ülés után Janet Yellen ismertette a terv részleteit, eszerint. Ez a gyakorlatban úgy fog kinézni, hogy az állampapírokból 6 milliárdot, a jelzálog fedezetű értékpapírokból pedig 4 milliárdot hagynak kifutni, és mindkét összeget fokozatosan emelik. Így az indulás után egy évvel már havi 50 milliárd dollárral szűkül majd a mérleg, ha mindezt sikerül megvalósítani.A mérlegleépítő program indulásának pontos időpontját egyelőre nem árulta el az amerikai jegybank elnöke, Yellen úgy fogalmazott, hogy "viszonylag hamar" elkezdhetik a visszafogást. A befektetők most arra számítanak, hogy. Addig ugyanis szeptemberben még lesz egy kamatdöntés és egy sajtótájékoztató, ahol Yellen pontosíthatja a részleteket és bejelentheti az indulást.A fent leírt folyamatokat jól szemlélteti a st. louis-i Fed alábbi grafikonja:

Klikk a képre!

Innen kellene most még egy nagyot tovább lépnie a jegybanknak azzal, hogy a gyakorlatban is elkezdi kivonni a pénzt a piacról, vagyis a stagnálás után zsugorítja a mérlegét. Erre kerülhet sor ősztől a már említett apró lépésekkel.

Nagyon lassú lesz a kivonulás

Egyrészt rögtön látszik, hogy a válság előtt 1000 milliárd dollár alatt volt a jegybank mérlegének összege, ezt sikerült az ötszörösére duzzasztani. Másrészt látszik, hogy a hagyományos jegybanki portfóliónak (kék sáv) és a hosszú távú műveleteknek (lila sáv) köszönhető a növekedés. Előbbi az állampapírokat, utóbbi pedig az úgynevezett jelzálogfedezetű értékpapírokat jelenti.A fenti ábrából az is látszik, hogyarról nem is beszélve, hogy ennél is nagyobb piacokról van szó. Ha valóban idén októberben elindul a pénz kiszívása, akkor 2017-ben összesen 30 milliárd dollárral, majd 2018-ban további legfeljebb 420 milliárd dollárral apadhat az összeg, vagyis a teljes mennyiség alig tizede épülhet le. Persze ez a valóságban ennél is kisebb lehet, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy minden hónapban lesz annyi lejáró állampapír, amennyi a Fed plafonja (egyik hónapról másikra nem lehet átvinni). Az ING Bank becslései szerint a valóságban így fog kinézni a jegybankmérleg alakulása:

Klikk a képre!

De miért kell egyáltalán kiszívni a pénzt a piacról?

Egyrészt az amerikai gazdaságnak már nincs szüksége a válság után alkalmazott mesterséges stimulusra, ezért van lehetőség visszavonni azt. Ez egyben a jövőt is szolgálja, hiszen ha magas a jegybank mérlegfőösszege, akkor egy későbbi válság esetén jelentősen leszűkül a mozgástere, nem tud további értékpapírokat vásárolni. Éppen ez lehet a mostani mérlegösszenyomás egyik logikus motivációja.

Másrészt a végtelen gazdaságösztönzés felveti a buborékok veszélyét, ami a későbbiekben komoly problémát okozhat. És ez nem csak az állampapírpiacot érinti, hiszen a szakértők szerint például a részvényindexek csúcsértékei is részben annak köszönhetők, hogy a Fed elárasztja pénzzel a piacot. Vagyis ha most nem lép elég gyorsan a jegybank, akkor könnyen lehet, hogy azzal saját maga idézi elő a következő válságot.

Mennyire fog fájni ez az egész?

Az elemzők szerint jövőre összesen 425 milliárd dollárnyi lejáró értékpapírja lesz a jegybanknak. Vagyis a meghatározott plafon alapján ebből semmit nem kellene újra befektetni, azonban az ING számításai szerint, vagyis csak 222 milliárdot szív ki a gyakorlatban a piacról a jegybank.A következő évek nagy kérdése az lesz, mi a Fed távlati célja a mérleg összenyomásával. Abban szinte mindenki egyetért, hogy. A korábbi nyilatkozatok alapján a direkt eszközvásárlások meghirdetése előtti állapot lehet egyfajta referencia, ez pedig 2000-2500 milliárd dolláros mérlegfőösszeget jelentene.Az elemzők szerint ennek eléréséhez is legalább négy-öt évre lehet szükség, nagyjából 2021 körül kezdhetünk arról beszélni, hogy ismét elégedett lehet a mérlegének méretével az amerikai jegybank.Sokan azon is csodálkoznak, miért kell egyáltalán a Fednek leépítenie mérlegét. Miért nem maradhat örökre 4500 milliárd dollár? Erre két válasz van:A piac egyelőre meglepően nyugodtan fogadta a mérleg leépítéséről szóló híreket, aminek az oka, hogy a jelek szerint nagyon lassú és óvatos lesz a folyamat. A várakozások szerint a Fed igyekszik majd felkészíteni a piacot a lépésre, ebből a szempontból még érdekes lesz a szeptemberi kamatdöntést követő sajtótájékoztató.Az ING elemzői szerint fokozatosan, de lassan emelkedik majd a magánbefektetők kezében lévő kötvényállomány azzal, ha a Fed szép lassan háttérbe vonul. Éppen ezért, a tízéves papírok esetében 5-10 bázispont lehet a hozamnövekedés, illetve a kétéves papírokhoz képest is nagyjából ennyivel nőhet a felár, vagyis meredek lehet az amerikai hozamgörbe.A legtöbb elemzés szerint a pontos hatások gyakorlatilag megjósolhatatlanok, ugyanakkor kiemelik, hogy a mérleg felduzzasztása néhány eszközosztályban piaci torzulásokat okozott, most ezek billenhetnek helyre. A leginkább érintett az állampapírpiac, hiszen a jegybank folyamatos vásárlásai mellett egyre drágábbak lettek a kötvények, ugyanakkor ahogy említettük, a kötvényekből kiszoruló pénz a részvényárakat és a vállalati kötvények árát is felfelé hajtotta.