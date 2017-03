Donald Trump történelmi adóreformra készül

Március 6-i befektetői klubunkon erről is szó lesz. ÁTTEKINTÉS

Leszámol az Obamacare-rel

A biztosítás megkötése előtt már komoly betegséggel rendelkezőknek biztosítani a hozzáférést.

Ösztönzők bevezetése, mint például adójóváírás vagy egészségügyi megtakarítási számlák alkalmazása.

A szerény jövedelműek egészségügyi ellátását segítő Medicaid-programot illetően az egyes szövetségi államok kormányzói nagyobb önállóságot kapnak.

Az orvosok és betegek védelme a szükségtelennek ítélt költségekkel szemben, amelyek drágítják a biztosítás költségeit. Egyúttal a gyógyszerárak csökkentése.

Nemzeti biztosítási piac létrehozása, ahol a biztosítóknak lehetőségük lesz eladni egészségügyi terveiket az állami határokon túl is.

1000 milliárd dolláros csomag

A kongresszustól azt is kérte, hogy fogadja majd el az infrastrukturális beruházásokra előterjesztendő, mintegy ezermilliárd dolláros csomagot. Erre - mint fogalmazott - a nemzet újjáépítéséhez okvetlenül szükség van, és ez egyúttal több millió új munkahelyet is teremt majd.

Újjáépíti az amerikai haderőt

Lesz fal a határon

Történelmi adóreform

Kormányzata belpolitikai elképzeléseiről szólva kifejtette, hogy "történelmi adóreformot" készít elő, s ennek keretében csökkentik a középosztály és a vállalkozások adóit. Konkrétumokat azonban egyelőre nem említett.

A republikánus politikusok ovációval és alig szűnő tapssal, a demokrata pártiak csöndben, és néhányan lefelé mutató hüvelykujjal fogadták, amikor Trump elnök arra szólította fel a kongresszust, hogy helyezze hatályon kívül az Obamacare néven ismert egészségbiztosítási törvényt, és fogadjon el új egészségbiztosítási rendszert.Az amerikai kongresszus két háza előtt kedden mondott beszédében az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy az új rendszer bővíti a lehetőségeket, a hozzáférést, csökkenti a költségeket és egyúttal jobb egészségügyet ad. Szerinte az Obamacare-nek nevezett jelenlegi rendszer összeomlóban van és fenntarthatatlan, ezért határozottan kell lépni, hogy megvédjék a amerikaiakat. Olcsóbb egészségügyi biztosítást ígért beszédében.Az új egészségügyi rendszer 5 alapvető jellemzőjét is felsorolta.Az amerikai haderő "újjáépítésére" is ígéretet tett az USA elnöke.Kifejtette, hogy az előirányzott, jelentősen megnövelt védelmi költségvetés nem csupán a haderő újjáépítését szolgálja majd, hanem a háborús veteránok körülményeinek és ellátásának javítását is.Donald Trump megismételte, hogy kormányzata erőteljesen támogatja a NATO-t,Trump egyértelművé tette, hogy akár a NATO-beli, akár a közel-keleti vagy a csendes-óceáni partnerországokról van szó, azt várja, hogy közvetlen és jelentős szerepet vállaljanak a stratégiai és katonai műveletekben, és fedezzék a költségek rájuk eső részét.Megerősítette azt is, hogy az amerikai-mexikói határra ígért fal megépül. Mint fogalmazott: nemsokára megkezdődik "egy nagy-nagy fal építése a déli határokon".Donald Trump ezután felsorolta, hogy elnöksége első hónapjában mi mindent tett választási ígéreteinek betartása érdekében.Eredménynek tüntette fel, hogy létszámstopot rendelt el a közszolgálatban, rendeletet hozott, miszerint a kormánytisztviselők ezen állásukat elhagyva öt éven belül nem folytathatnak lobbitevékenységet, felmondta a Csendes-óceáni Partnerség néven ismert szabadkereskedelmi tárgyalásokat, és felhatalmazást adott a Dakota olajvezeték megépítésére.

Donald Trump amerikai elnök beszédet mond a kongresszus két háza előtt Washingtonban 2017. február 28-án. Balról Mike Pence alelnök, jobbról Paul Ryan, az amerikai képviselőház republikánus párti elnöke.

A kongresszushoz intézett üzenetét Donald Trump azzal zárta: "nagyot kell álmodni".

"Nagy-nagy csökkentések lesznek" - fogalmazott. Több millió új munkahely külföldről visszahozatalát ígérte külföldről, s kifejtette, hogy ez szerinte összefüggésben van az amerikai bevándorlási rendszerrel. Mint mondta, egyes országokban, például Kanadában vagy Ausztráliában, érdemek és szaktudás alapján engednek be bevándorlókat, akik aztán el is tudják tartani magukat. Az amerikai rendszer jelenleg nem ilyen, mutatott rá, és megjegyezte, hogy a bevándorlók jelenleg dollármilliárdokba kerülnek az amerikai adófizetőknek.