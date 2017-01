Döntő csapást is mérhet Magyarország az államadósságra

Megint elkezdhetünk matekozni

Szokás szerint az év elején frissítjük egyszerű adósságmodellünket, ami lehetőséget ad a rövid távú kilátások értékelésére. Ugyan a 2016-os év végi adósságszám február közepéig még nem ismert (akkor is csak az előzetes adatot publikálja majd az MNB), de az alapfolyamatok már ismertek, így viszonylag pontos becsléseket lehet tenni. Részben emiatt merte kijelenteni az év végén Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter , hogy az év végi adósságráta a GDP 74 százaléka alatt lehet. Ezzel nem is vállalt komoly kockázatot, hiszen egyrészt az Európai Unió úgynevezett egyhuszados szabályának teljesítése indokolja ezt, másrészt pedig mi az év közben beérkezett adatok függvényében már korábban 72,8-73,3 százalékos értéket becsültünk. Vagyis még ha az év végén "becsúszott" némi extra kiadás, akkor is teljesülhetett a miniszter által említett arány. Most azzal kalkulálunk, hogy. Ebben segíthetett a földárverésekből befolyt összeg év végi felhasználása is.

A növekedés jelentősen élénkülhet a tavalyihoz képest, a kormány legfrissebb makrogazdasági prognózisában 4,1%-os bővüléssel számol, míg a jegybank 3,6 százalékot vár. Ebből kiindulva modellünkben 3,5-4,5 százalék közötti reál növekedéssel kalkuláltunk.

Várhatóan az infláció is élénkülhet, így a GDP-deflátor 2,5-3,5 százalék között lehet. A tavaly tavasszal elfogadott költségvetési törvényben a kormány 2,7%-ot becsült 2017-re. Vagyis a fentiek alapján a nominális növekedés 6-8% is lehet.

Az adósságot sokkal nehezebb megbecsülni

Innen vágunk neki a 2017-es évnek, amivel kapcsolatban az alábbi makrogazdasági feltételezésekkel éltünk:A felvázolt makropályával már megvan az adósságképlet egyik oldala,. Már csak a másik oldal, az adósság összege kell ahhoz, hogy ki tudjuk számolni az adósságrátát. Elvileg a lejáró adósság finanszírozásán felül a költségvetés pénzforgalmi hiányával növekedhet évről évre az adósság összege. Ezzel kapcsolatban most két terv ismert: a kormány makrogazdasági előrejelzésében 1531,3 milliárd forintos összeg szerepel, míg az ÁKK finanszírozási terve 1166 milliárd forintos nettó finanszírozási szükséglettel számol. A kettő közti több mint 350 milliárd forintos különbség oka nem ismert, elképzelhető, hogy a tavaly felduzzasztott kesz-állományból használnának fel ennyit pluszban 2017-ben, ami finanszírozási szempontból már 2016-ot terhelte.

Pesszimista esetben azt feltételezzük, hogy az ÁKK által várt teljes nettó finanszírozási szükségletnél több jelenik majd meg nominális adósságnövekedésben, így 25 800 milliárd forintról 27 500 milliárd környékére emelkedhet az összeg. Azért ez a pesszimista verzió, mert az utóbbi években szinte mindig volt néhány olyan egyszeri tétel, ami csökkentette a pénzforgalmi hiányt. Ha ezt a pesszimista forgatókönyvet vesszük alapul, akkor az adósságráta 72,5-73,9 százalék környékén lehet, vagyis akár növekedhet is, ami kizárható az adósságszabály miatt.

A 73,5-74 százalékos említett 2016 végi adósságráta alapján abból indulunk ki, hogy. Így pedig már a 2017-es értéket is meg lehet becsülni. Ezzel kapcsolatban is három forgatókönyvet tettünk:

Az optimista forgatókönyvben azzal számolunk, hogy az utóbbi évekhez hasonlóan a nettó finanszírozási szükséglet nem jelenik meg teljes egészében az adósság összegében, mivel ismét lesznek olyan egyszeri tételek, melyek csökkentik majd a hiányt. Ennél a forgatókönyvnél csak 700 milliárd forinttal növekvő adóssággal, 26 500 milliárddal számolunk, amikor az adósságráta 69,9-71,2 százalék között alakulhat, vagyis akár a 70 százalékos lélektani határ alá is csökkenhet a GDP-arányos érték. Ha még ennél a 700 milliárdnál is kisebb lesz az adósság összegszerű növekedése, akkor az természetesen még kisebb értéket eredményezhet, de erre kevés az esély.