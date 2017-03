Döntöttek: mindenki kap még egy szabadnapot áprilisban

vagyis már idén (április 14-től április 17-ig) négynapos munkaszüneti hétvége lesz a húsvét.

Először Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be még tavaly októberben, hogy munkaszüneti nap lehet a nagypéntek. Később aztán volt egy kis kavarás azzal kapcsolatban, hogy majd csak 2018-tól állhat elő ez a helyzet, ezt azonban később kormánypárti képviselők tagadták.Ma végre az országgyűlés elé került a nagypéntek munkaszüneti nappá nyilvánításának javaslata, amit a törvényhozás el is fogadott,A javaslatot egyébként 163 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett fogadták el.Ezzel hivatalosan is 11 olyan munkaszüneti nap lett, amelyek hétköznapra esnek, illetve eshetnek: január 1-je, március 15-e, nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20-a, október 23., november 1-je, december 25-e és 26-a.