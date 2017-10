Draghi után a többi jegybank térfelén pattog a labda

Megint négynapos hetünk lesz, de ezúttal a hét közepén lesz egy "lyuk" szerdán. Ennek ellenére nem fogunk unatkozni, hiszen egy sor makroadat és jegybanki döntés érkezik majd.

Jókora meglepetés lenne, ha változna a jelenlegi 1-1,25%-os alapkamat, ráadásul az ülés után sajtótájékoztatót sem tart Janet Yellen. A befektetők egyébként most a CME Fed Watch Tool adatai alapján 98,5% esélyt adnak arra, hogy marad a jelenlegi kamat. Így a piac elsősorban a közleményre figyelhet, a legfontosabb kérdés az lesz, közelebb kerülünk-e a decemberi kamatemeléshez.

magyar szempontból még csendesen indul a hét, nem érkezik fontosabb adat, de a nemzetközi színtéren már jönnek fontos adatok. Ezek közül kiemelkedik az amerikai személyes fogyasztások árindexe, mely az infláció egyik fontos indikátora, és ezen keresztül a Fed kamatpolitikájára is hatással lehet. Emellett a német infláció friss statisztikája is érkezik délután.Itthon még anap sem lesz túlságosan mozgalmas, csak a szokásos heti aukció szerepel a naptárban. Hajnalban viszont jön a Bank of Japan kamatdöntése, amivel elindul a heti jegybanki őrület, bár meglepő lenne, ha változna a kamatszint. Ennek ellenére mind a közleményre, mind pedig Haruhiko Kuroda jegybankelnök sajtótájékoztatójára érdemes lesz figyelni. Kedd délelőtt érkeznek az eurózónából növekedési és inflációs adatok is, melyekre szintén figyelhetnek a befektetők.itthon és több európai országban sem lesz kereskedés a Mindenszentek miatt, ennek ellenére nem áll meg az élet. Kínából már hajnalban jön egy fontos beszerzési menedzserindex, majd kora délután a tengerentúlon a szokásos hó eleji munkaerőpiaci statisztika jelenik meg, mely a versenyszféra foglalkoztatottságának változását méri. Délután még jönnek az amerikai beszerzési menedzserindexek is, majd magyar idő szerint este nyolckor lezárul a Fed kétnapos kamatdöntő ülése.A héten harmadikként a Bank of England dönt a kamatról, az elemzők esetükben sem várnak változást, bár sokak szerint a szigetország áll legközelebb jelenleg a kamatemeléshez. A konszenzus szerint 7:2 arányban szavazhatnak a kamat tartásáról. A brit monetáris politikai lépés mellett folytatódik a beszerzési menedzserindexek sora, ezúttal az európai adatot publikálja a Markit.A hét végére is marad egy kis izgalom,két fontosabb amerikai adat is érkezik: egyrészt a foglalkoztatottságra, illetve a munkanélküliségre, másrészt pedig a gyáripari megrendelésekre lesz érdemes figyelni a befektetőknek.