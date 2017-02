Draghi: az euró eldobása nem old meg semmit

Azok az országok, melyek reformokat hajtottak végre, nem függnek a rugalmas árfolyamrendszertől

Világossá kell tennünk, hogy nem az euró, mint közös deviza felelős a problémákért. A nemzeti kormányoknak kell megoldani ezt a helyzetet

Az elmúlt hónapokban érezhetően erősödött az eurószkepticizmus a kontinensen, hiszen Olaszországban az Öt Csillag mozgalom kampányolt azzal, hogy kivezetnék az országot a valutaövezetből, míg a közelgő francia elnökválasztáson Marine Le Pen, a Nemzeti Front vezére kampányol azzal, hogy népszavazást írna ki a kérdésről. Mindezekhez jött a britek tavalyi döntése arról, hogy kilépnek az EU-ból. A fentiek után egyre többen gondolják úgy, hogy egy rugalmas valutarendszer visszatérése javítaná Európa versenyképességét, és segítene kitörni a megszorítások csapdájából. Nem véletlen, hogy Mario Draghi is ezt a kérdést helyezte beszédének középpontjába csütörtökön Szlovéniában, ahol a helyi jegybank konferenciáján vett részt.- szögezte le Draghi arra utalva, hogy szerinte az eurózóna egyes tagállamainak problémája inkább politikai.Az EKB elnöke szerint, ha egy országnak mélyen gyökerező strukturális problémái vannak, azokra nem megfelelő válasz a más árfolyamrendszer.- mondta a szakember. Hozzátette: a közös deviza senkit sem tud megvédeni a saját politikai döntéseitől.Számunkra érdekes lehet, hogy Draghi a régió országainak is üzent: szerinte a 2004-brn és 2007-ben csatlakozott országok profitáltak az uniós tagságból, mivel a GDP-jük mintegy 40%-kal emelkedett ennek köszönhetően. Persze ez nem is meglepő, hiszen szinte mind a 12 érintett ország legnagyobb kereskedelmi partnere és fő működő tőke-forrása az EU.