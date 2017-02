Draghi: még nem lesz szigorítás, és nem vagyunk manipulátorok

Az Európai Központi Bank elnöke az Európai Parlamentben tartott meghallgatásán a Wall Street Journal szerint elismerte, hogy a régió gazdaságának teljesítménye javul, a munkanélküliségi ráta esik, az infláció pedig várhatóan emelkedni fog a következő években. "Az akut delfációs kockázat eltűnt."Az EKB azonban nem reagálhat egyedi adatokra és átmeneti infláció-megugrásra, az eurózónában a múlt hónapban bekövetkezett inflációnövekedés (1,8%-ra) ugyanis döntően a magasabb energiaárak következménye, és nincsenek egyértelmű jelei annak, hogy hosszabb távon is ez, vagy ennél magasabb szint állna be. "Továbbra is szükség van a monetáris politikánk támogatására" - fogalmazott az EKB elnöke.Az EKB decemberben meghosszabbította 2300 milliárd eurós kötvényvásárlási programját 2017 végéig, ugyanakkor a vásárlások havi összege március után az eddigi 80 milliárd euróról 60 milliárdra csökken."Nem vagyunk devizamanipulátorok" - reagált a Business Insider szerint Draghi Peter Navarrónak, Donald Trump tanácsadójának múlt heti szavaira, miszerint Németország arra használja a "jelentősen alulértékelt" eurót, hogy előnyt szerezzen más EU-s nemzetekkel és az USA-val szemben.