Drágul a posta, megszűnik a levélpostai küldemény

Az elsőbbségi szabványlevél 7%-kal, az aznapi utalvánnyal történő fizetés ára közel 5%-kal, a postacsomagok alapdíja majdnem 14%-kal nőtt idén januártól - ír a Magyar Nemzet a posta idei áremeléseiről. Nagyot drágul az igénybe vehető többletszolgáltatás ára: a háznál felvétel díja 100%-kal emelkedett, (igaz az eddigi kettő helyett már három darabot is kivisz a cég), csakúgy, mint a terjedelmes vagy törékeny csomagok esetében felszámított különdíj. Az éves átlagos infláció tavaly 0,4, az idén várhatóan 2-3% közötti lesz.Különleges módon drágult a levélpostai küldemény is: ez a kategória egyszerűen megszűnik, és ezentúl csomagként lehet feladni az ilyen pakkokat. (Pontosabban postafiókra lehet ezentúl is ilyet küldeni, de ez nyilván sokkal ritkább eset.) A levélpostai küldemény nagy előnye az volt, hogy két kilogrammig lehetett igénybe venni, vagyis egy kisebb csomag esetében sem kellett a borsosabb díjat megfizetni. Rengeteg magánszemély és kisvállalkozás - elsősorban hazai webáruház - körében volt népszerű ez a szolgáltatás - írja a Magyar Nemzet.