Drámai címlapsztori lett a világsajtóban a brit patthelyzetből

Elvesztette ugyanis a parlamenti többségét a Konzervatív Párt, így kénytelen koalíciós partnerrel egyezkedni. Ez jókora politikai presztízsveszteség, így nem véletlen, hogy a címlapokon is azt pedzegetik: vajon kormányfő maradhat-e még Theresa May. A péntek reggeli értesülések szerint May nem kíván lemondani, a kormányalakításra koncentrál, hogy néhány napon belül már stabilizálódjon a helyzet és ne a Munkáspárt jusson közel a kormányrúdhoz.A Reuters címlapján a legfontosabb cikk azt feszegeti, hogy a sokkhelyzetet okozó brit választási eredmény után pengeélen táncol May politikai karrierje.

Klikk a képre!

A Bloomberg egyelőre arra koncentrál, hogy drámai éjszakán vannak túl a Konzervatívok, és azt a képet tette be, amint Theresa May elhagyta a Downing 10-et. May egyébként ma magyar idő szerint 11-kor tartja a beszédét a választási eredmények értékeléséről.

Klikk a képre!

A Wall Street Journal arra koncentrál, hogy balul sült el Mayék stratégiája, hogy az előrehozott választásokkal még inkább meg tudják erősíteni politikai felhatalmazásukat a Brexit-tárgyalások lebonyolítására (akkor még rekordon áll a párt népszerűsége, amikor ezt meglépték), hiszen végül jelen állás szerint 12 körüli mandátumot vesztettek, így az abszolút parlamenti többség is elveszett. Közben a Munkáspárt közel 30 mandátumot szerzett.

Klikk a képre!

Éppen erre, azaz a Munkáspárt előretörésére koncentrál a CNBC címlapja, amely Jeremy Corbyn munkáspárti vezér ünneplő képét tette be, aki egyébként ma kora reggel már fel is szólította Mayt, hogy a választási eredmény láttán mondjon le.

Klikk a képre!

A Marketwach címlapja éppen ezt az üzenetet ragadja meg, miszerint nő a nyomás Mayre, hogy tényleg mondjon le és adja át a helyet másnak.

Klikk a képre!

A The Telegraph azonban címlapsztorijának címeként éppen azt emeli ki, hogy mindezen nyomásnak ellenáll May és nem kíván lemondani a parlamenti patthelyzet ellenére sem.