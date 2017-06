Durva, mit művel az euró - Valamit nagyon félreértettek a spekulánsok?

A héten újra jelentős gyengülésbe kezdett a dollár a fontosabb devizákkal szemben. A dollár index értéke ezzel már idén több mint 6%-ot esett, mostanra pedig tavaly október óta nem látott alacsony szintre került.

A dollár index A dollár index egy 6 elemű, súlyozott devizakosárral szemben mutatja a dollár erejének változását, a mutató fix bázisú, kiindulási alapja 1973 március. Az euró (58%), a jen (14%) és a font (12%) a három legnagyobb súlyú deviza, így a mutató elmozdulását is elsősorban a dollár velük szemben mutatott teljesítménye határozza meg.

Az elmúlt napokban látott gyengülés következtében fontos technikai szint közelébe ért az árfolyam, annak a trendcsatornának az aljához, ami idén már többször is megállította a dollár általános gyengülését.A dollár indexre vonatkozó határidős pozíciók alakulását nézve látszik, hogy júniusban rengetegen kezdtek el az amerikai fizetőeszköz gyengülésére játszani, a nettó long (határidős vételi) pozíciók száma a múlt héten ugyanis hároméves mélypont közelébe esett. (a múlt heti adatok a legfrissebbek, amik rendelkezésre állnak)

Határidős pozícionáltság A határidős, de úgy általánosságában véve az egész devizapiacon kereskedési motiváció alapján két fajta piaci szereplőt különböztetünk meg. Egyrészt vannak, akik mindennapi gazdasági tevékenységükből kifolyólag, illetve kockázatkezelés céljából kereskednek a piacon, ők azok, akik működésükből fakadó szükségleteiket elégítik ki a különböző tranzakciókkal. Ezzel szemben van egy másik csoport, akik az árfolyam jövőbeli mozgására spekulálva, profitszerzési céllal köt ügyleteket. A határidős piaci pozícionáltság vizsgálatakor ez utóbbi csoportba tartozó szereplők aggregált piaci pozíciójában bekövetkező változást, illetve ennek nettó értékét vizsgáljuk.



A nettó pozícionáltság a spekulatív célú határidős vételi (long) és eladási (short) pozíciók ellentétes előjelű összegéből adódik. Amikor egy deviza megítélése romlik a spekuláns szereplők körében, akkor a nettó pozícionáltság értéke csökken, majd negatív előjelűvé válik (többségbe kerülnek a short kontraktusok), ez pedig minden egyéb tényező változatlansága mellett az adott fizetőeszköz gyengülését segíti. A pozícionáltság változásának iránya tehát jó indikátor lehet az árfolyam jövője szempontjából, szélsőséges esetekben azonban könnyen kontraindikátorrá válhat, hiszen minél szélsőségesebb a nettó pozíció, annál "túlfeszítettebb" a határidős piac, annál kevesebb olyan szereplő van, aki potenciális új shortolóként megjelenhet, egy fundamentális hírre pedig könnyen elpattanhat az árfolyam felfelé, hiszen hirtelen mindenki igyekszik zárni a short pozícióját. Ugyanez igaz akkor is, ha a spekulatív szereplők túlzottan optimisták egy devizával kapcsolatban, vagyis a nettó pozíció szélsőségesen long, ekkor megnő egy negatív irányú korrekcióra a kockázat.

Bár a dollár index gyengüléséhez az utóbbi napokban a font erősödése is hozzájárult, a fő bűnös az euró volt, ami ezen a héten mintegy 2%-os, idén összességében pedig 10%-os erősödésnél jár a zöldhasúval szemben.

A piaci szereplők ennek ellenére úgy értelmezték a beszédét, hogy Draghi egy nagy lépést tett a monetáris szigorításnak való megágyazás felé, ezért hirtelen venni kezdték az eurót.

A nettó long pozíciók számának ilyen ütemű csökkenése intő jel lehet, hogy a piac kicsit túlreagálta az elmúlt hetek eseményeit. Azt szintén érdemes megjegyezni, hogy tavaly júniusban hasonló szintről fordult a trend.Az euró legutóbbi, hirtelen felértékelődését, egy konferencián ugyanis azt mondta, hogy. Emellett azt is elmondta, hogy az eurózóna gazdasági kilátásai folyamatosan javulnak. Ennek ellenére hangsúlyozta, hogy a jelentős monetáris stimulusra továbbra is szükség van, vagyis igyekezett azért hűteni a várakozásokat.Még érdekesebb, hogy szerdán "kiszivárgott" egy névtelen forrástól az, hogy Draghi szavait igazából félreértette a piac. Ez a v. A forrás emellett arról is beszélt, hogy az EKB hajlandó átmenetileg tolerálni a cél feletti inflációt is, ami szintén elég erős jelzés, hogy nem érdemes előre szaladni az EKB szigorításával kapcsolatos várakozásokkal.

A kurzus a hirtelen emelkedéssel több ellenállási szintet is áttört, a napi RSI pedig a 70 feletti, túlvett tartományba került, ami intő jel lehet azzal kapcsolatban - legalábbis rövid távon -, hogy a közös deviza tudja-e folytatni a menetelést. Elsősorban az 1,145-ös szint környékén húzódó ellenállásra lesz érdemes odafigyelni, ez volt ugyanis az a havi zárószint, ahonnan tavaly április végén lefordult az euró, és ismét gyengülni kezdett.

Az euró-dollár határidős pozícionáltság is azt mutatja, hogy az elmúlt hetekben szélsőséges átrendeződés történt a devizapiacon: az euró erősödésére játszó, határidős vételi pozíciók száma évek óta nem látott szintre emelkedett, ezzel azonban túlfeszítetté vált a piac, vagyis némi korrekció ez alapján is indokolt lenne.

Donald Trump korábban már többször is elmondta, hogy nem tetszik neki a túl erős dollár, ugyanakkor a tegnap névtelenül nyilatkozó EKB-s forrás alapján arra lehet következtetni, hogy Mario Draghiék sem szeretnének (egyelőre) túl erős eurót. A történetet tehát úgy is jellemezhetnénk, mint Trump és Draghi esete a forró krumplival: kérdés, hogy kinek égeti majd meg a kezét. Ebben a helyzetben az amerikai jegybank lehet a mérleg nyelve, ugyanis nagyon sok múlik azon, hogy a nem túl erős inflációs nyomás ellenére tudnak-e még idén kamatot emelni.