Egészen elmebeteg, ami a világ legreménytelenebb országában folyik

Egyetlen amerikai dollárért immár több mint 10000 venezuelai bolivárt kérnek a feketepiacon, ami az egyik hivatalos árfolyamnak az 1000, a másiknak a 4-szerese.

A jövőben tovább súlyosbodhat a már így is pusztító méreteket öltő hiperinfláció, a jegybank ugyanis elképesztő ütemben nyomtatja a pénzt.

Július elején még 8000 bolivárt kértek a feketepiacon egyetlen dollárért, az egyre feszültebb polgárháborús helyzet miatt viszont most már 10000 fölé ugrott a dollár-bolivár árfolyam.

A múlt hét végén arról számolt be a venezuelai jegybank, hogy egyetlen hét alatt 10%-kal nőtt a gazdaságban cirkuláló pénzmennyiség (M2) értéke. Ilyen ütemű pénzkínálat-bővülésre negyed évszázada nem volt példa.

Szinte már nem telik el úgy nap, hogy ne hallanánk valami újabb megdöbbentő dolgot a súlyos válsággal küzdő, gyakorlatilag elkerülhetetlenül a csőd felé vágtató Venezueláról. Első féléves devizapiaci összefoglalónkban beszámoltunk róla, hogy idén is folytatódott a helyi pénz utóbbi években látott, drámai ütemű leértékelődése.A cikkben arra is kitértünk, hogy a bolivár hivatalos, lebegő árfolyama kevés esetben használható támpontként, hiszen csak bizonyos termékek importjára alkalmazható. A lakosságnak, amennyiben menekíteni szeretné pénzét az összeomló ország devizájából, a feketepiacon kell hozzájutnia a dollárhoz.Csak hogy legyen mihez viszonyítani ezt az értéket:, míg a másik hivatalos, lebegő árfolyam 2870-nél jár. Egyébként az előbbi, 10 dolláros árfolyamon van számon tartva az ország államadóssága is, ami így a GDP mindössze 2%-át teszi ki.Miközben a helyi fizetőeszköz feketepiaci árfolyama exponenciális pályára áll, az infláció lassan a négyszámjegyű értéket közelíti. Ez nem meglepő annak fényében, hogyCsak összehasonlításképp: az Egyesült Államokban az elmúlt három és fél évtizedben éves szinten nagyjából 6%-kal nőtt a pénzkínálat.Az nem kérdés, hogy ez az állapot tarthatatlan, csupán az nem világos, hogy egy politikai esemény vet majd véget ennek a katasztrofális helyzetnek, vagy a teljes összeomlásig menetel Venezuela.