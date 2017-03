50 milliárdból fejlesztik idén a budapesti sürgősségi betegellátást

az országszerte működő 67 sürgősségi osztály közül a vidékiek mostanra mind megújultak, a fővárosi ellátás fejlesztésére pedig ebben az évben kormányzati forrásból 40 milliárd, uniós forrásból még hozzávetőlegesen 10 milliárd forintot fordítanak.

Az államtitkár tájékoztatása szerintEmellett készül egy új ellátásszervezési koncepció annak érdekében, hogy a betegeknek minél kevesebbet kelljen utazgatniuk a különböző ellátási pontok között - közölte.Ónodi-Szűcs Zoltán szerint van elég szakember ezen a területen. Az ösztöndíjrendszer jól működik az ágazatban, ezt támasztja alá, hogy tavaly a hat évvel ezelőttihez képest feleannyian, mintegy 400-an kértek hatósági bizonyítványt külföldi munkavállaláshoz. Idén is mintegy 900, a szakorvosképzésben részt vevő igényelt ösztöndíjat, és tulajdonképpen mindannyian meg is kapták azt - tette hozzá.Kijelentette: azokat az eseteket, amelyekben szakorvosi segítség nélkül kell ügyelnie egy rezidensnek, ki kell vizsgálni, mert ez szabálytalan. Ugyanakkor véleménye szerint "erős" azt állítani, hogy ez általános probléma lenne.A kormány múlt szerdán jelentette be, hogy március 1-jével duplájára emelkedik a sürgősségi ellátás finanszírozása, így az I-es, a II-es és a III-as ellátási szinten működő sürgősségi betegellátó osztályok már 11,3 millió, 23,5 millió, illetve 31 millió forintot kapnak havonta fix díjként, és ezt az összeget szabadon használhatják fel, akár béremelésre vagy eszközbeszerzésre.