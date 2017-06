A 30-40 százalékkal magasabb bér miatt mentek az IKEA-ba és hagyták ott a kórházat

Azok a kevesek, akik maradtak, most mondtak fel, egyszerre jelentették be döntésüket és azért választották az IKEA-t, mert több korábbi kollégájuk már régebb óta dolgozik a svéd bútoráruháznál és jók voltak a tapasztalataik, 30-40 százalékos fizetésbeli különbséget is emlegettek a források.

A portál cikke felidézi a HírTV keddi értesülését , miszerint tömegével mondtak fel ápolók és nővérek a dél-pesti Jahn Ferenc Kórházban, így a hármas számú belgyógyászati osztályt lezárták. Ónodi-Szűcs Zoltán államtitkár szerdán álhírnek nevezte ezt, szerinte a Jahn Ferenc-kórház hármas belgyógyászati osztályát festés miatt zárták be, nem pedig a tömeges felmondások miatt.A hvg.hu most azt írja, hogy többről van szó, mint pletykáról és nem is újdonság a dolog.Az osztály nem működik; hivatalosan ugyan nem zárták be, de nem fogad betegeket - írja a portál. Nincs szó felújításról, a "felújítás" feliratú tábla is csak kedden, a Hír Tv riportja után került ki az osztály bejáratára.