Hamarosan 90 év lesz az átlagos várható élettartam

Jövendöléseink az egészségügy sikereinek bizonyítékai. Fontos azonban, hogy a politika támogassa az egyre korosodó lakosságot

A kutatók egy statisztikai modell és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) születési és halálozási adatai alapján számolták ki 35 fejlett ipari állam jövendőbeli várható élettartamát. Az eredmények szerint a férfiak élettartama növekedésének valószínűsége legalább 85 százalékos, a nők esetében 65 százalékos.A tanulmány a regionális különbségekre is rávilágít: 57 százalékos a valószínűsége annak, hogy 2030-ra Dél-Koreában 90 év fölé emelkedik a várható élettartam. Hasonló kort érhetnek meg a francia, a spanyol és a japán nők. Ez a szerzők szerint azért is meglepő, mert egyes szakértőkAz, hogy a vizsgált országokban a nők magasabb kort érnek meg, mint a férfiak, főként amiatt van, hogy a férfiak ezekben az országokban gyakrabban szenvednek halálos sérüléseket és gyakran élnek olyan káros szokásokkal, mint a dohányzás, amely jelentősen növeli a tüdőrák és a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát.- emelte ki Majid Ezzati kutató.