Kezdődik a háború Magyarország új ellensége, a cukor ellen

aki azt is bevallotta, hogy a kormányok újfajta szigora az egyik dolog, ami miatt éjszaka felriad.

a magyar adónem sikertörténet, legalábbis az Egészségügyi Világszervezet szemében.

ha a kormányok megadóztatnák például a cukrozott italokat, akkor emberéleteket lehetne megmenteni.

A Nestlé épp most lépett 2020-ig 18 ezer tonnával kevesebb cukrot használ fel Európában a Nestlé. A döntés eredményeként termékeik cukortartalma három év alatt átlagosan 5 százalékkal fog csökkenni - jelentette be csütörtökön a társaság. Marco Settembri, a Nestlé EMENA (Európa, Közel-Kelet és Észak-Afrika) zónájának vezetője Máltán, az Európai Unió gyermekelhízásról rendezett konferenciáján hangsúlyozta: amíg Európában három gyermekből egy túlsúlyos, világos számunkra, hogy még többet kell tennünk azért, hogy kiegyensúlyozottabb összetételű termékeket kínáljunk, és felhívjuk a figyelmet az aktív életmódra.

A cég bejelentése szerint az új lépéseknek köszönhetően akár 40 százalékkal is tudják csökkenteni az általuk gyártott édességek cukortartalmát, miközben azok megszokott íze megmarad.

A Nestlé egyetért az EU Bizottsággal és az uniós tagállamokkal abban, hogy 2017 végéig akciótervet kell készíteni az élelmiszerek hozzáadott cukortartalmának csökkentésére. Mivel már több ország dolgozik e cél elérésén, a Nestlé azt szorgalmazza, hogy a munkát az Európai Unió koordinálja, és minden országra érvényes egységes irányelvet alkosson.

Hat évvel ezelőtt indult az új trend az egészségtelen ételek elleni harcban, amikor is Magyarország új adóterhet vetett ki a cukrot, sót és koffeint tartalmazó élelmiszerekre - kezdődik a cikk. Azóta több ország a világ számos pontján hozott hasonló intézkedéseket, így Spanyolországtól Dél-Afrikáit, Philadelphiától a Fülöp-szigetekig.A kormányok új törekvése, vagyisSokan a dohányiparhoz hasonlítják azt a helyzetet, amivel most az élelmiszeripar szembenéz. A kormányok ugyanis a dohányzás visszaszorítása érdekében korábban soha nem látott adóterheket vetettek ki, korlátozták a termékek reklámozását és szigorú szabályokat hoztak a csomagolásra.- mondta az FT-nek név nélkül egy élelmiszeripari vezér,A brit üzleti napilap azt is megjegyzi, hogy egyelőre a cukrozott üdítők esetében még nem léptek fel a kormányok olyan méretű büntetőintézkedésekkel, mint a dohánytermékek esetében. A Nagy-Britanniában 2018-tól bevezetni tervezett cukoradó 10%-kal drágíthatja a cukrozott üdítőket.A brit Institute for Fiscal Studies független kutatóintézet arra a megállapításra jutott, hogy egy ilyen mértékű különadó nem befolyásolja lényegesen az emberek egészségi állapotát. A fogyasztók más termékekre fognak váltani, hogy bevigyék szokásos cukormennyiségüket, vagyis egyáltalán nem garantált, hogy az emberek kevesebb kalóriát visznek be.A cikk szerint érdemes lehet az egészségtelennek vélt élelmiszerek szélesebb skáláját megadóztatni, a Mexikóban 2014 januárjában bevezetett 8%-os forgalmi alapú különadó 5%-os forgalomcsökkenést okozott az érintett termékek esetében.Ezt követően a cikk újra megemlíti a Magyarországon alkalmazott chipsadót, hivatalos nevén a népegészségügyi termékadót. Az FT cikke úgy fogalmaz:A 2012-ben végzett felmérés szerint a gyártók 40%-a reagált a teherre úgy, hogy megváltoztatta a termék összetevőit, ezzel csökkentve az egészségtelen elemek arányát.A magyar példának egy másik olvasata is van: az adók hatással lehetnek a gyártók tevékenységére, egészségesebb termékek gyártása irányába mozdulhatnak el - állítja a cikk.Az FT szerint az új közterhekkel sújtott élelmiszeripari cégek azzal védekeznek, hogy a forgalomarányos különadók épp a szegényebbeket érintik erőteljesebben és munkahelyeket veszélyeztet. Egy brit üzleti képviselet arra figyelmeztette a döntéshozókat, hogy a brit különadó 4000 munkahely megszűnésével járhat. A munkaadók lobbitevékenysége bevált 2014-ben Dániában, ahol a 80 éves múlttal rendelkező, cukros üdítőkre kivetett különadót törölte el a kormány arra hivatkozva, hogy az ország bevételtől esett el és munkahelyek szűntek meg, mert a fogyasztók egyszerűen átkeltek a határon a vásárlásaik érdekében.A WHO arra mutatott rá, hogyA világszervezet válaszlépéseket sürget, mivel az elhízással összefüggő egészségügyi kockázatok jelentősek.Douglas Bettcher, a WHO illetékes igazgatója szerint