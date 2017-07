Megint felsült Trump az Obamacare eltörlésével

A nemmel szavazó republikánus politikusok egy része - mint például az ohiói Rob Portman - azzal érvelt, hogy addig nem hajlandó megszavazni az Obamacare visszavonását, amíg nincs meg az új és elfogadható törvényjavaslat, hiszen nem hagyhatják egészségügyi ellátás nélkül emberek millióit.

A javaslatot egységesen ellenző demokratákhoz több republikánus szenátor is csatlakozott, elutasítva, hogy visszavonják a törvényt, mielőtt készen állna a helyébe lépő új egészségbiztosítási rendszer. Így mindössze 45-en támogatták az indítványt, és hét republikánus szenátor is az 55 nemmel szavazó között volt. Nemmel szavazott a kifejezetten a szavazásra Washingtonba visszatért beteg John McCain szenátor is.A szerdai szavazással egy napon belül második nagy kudarcát könyvelhette el Donald Trump elnök, akinek egyik fontos választási ígérete volt egy új egészségbiztosítási törvény elfogadása.A szavazásra szerdán beterjesztett javaslat egyébként nem az Obamacare teljes egészének visszavonására vonatkozott, de a legfontosabb elemeit mindenképpen eltörölte volna. Így például. A törvény visszavonása pedig csak két év múlva lépett volna életbe. Addigra a republikánusok egy teljesen új törvénytervezet megalkotását ígérték.A republikánusok, élükön a szenátusi többséget vezető Mitch McConnell kentuckyi politikussal, most várhatóan arra koncentrálnak majd, hogy az Obamacare egyes részeit változtassák csak meg, teljes visszavonásra ugyanis jelen helyzetben nincs esély.Elnézve a kormányzó párton belüli nézeteltéréseket, egyre valószínűbbnek tűnik, hogy szorosabb együttműködésre, kétpárti egyeztetésekre lesz szükség ahhoz, hogy javítani lehessen az egészségügyi rendszer működésén. John McCain szenátor kedden arról beszélt, hogy ideje lenne véget vetni az elmúlt évek gyakorlatának, és végre elkezdeni közösen dolgozni a problémák megoldásán. Szerinte kizárólag kétpárti együttműködés útján hozható össze az egészségügyi rendszer átalakítása.